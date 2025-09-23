В Алтайском крае утвердили перечень интернет-сервисов, доступных при ограничениях
Данная мера реализуется в соответствии с решением Минцифры России
23 сентября 2025, 19:30, ИА Амител
Власти Алтайского края сформировали "белый список" из 16 интернет-сервисов, которые сохранят доступность для пользователей в периоды вводимых ограничений мобильного интернета, сообщает "Банкфакс" со ссылкой на пресс-службу Министерства цифрового развития и связи региона.
В перечень входят ключевые российские цифровые платформы: "Яндекс", "ВКонтакте", Ozon, Wildberries, портал "Госуслуги", Avito, Rutube, сайты правительства России и Администрации президента, а также операторов связи (МТС, "МегаФон", "Вымпелком", "Ростелеком") и ретейлеров ("Магнит").
Данная мера реализуется в соответствии с решением Минцифры России, разработавшим техническое решение для обеспечения доступа к социально значимым ресурсам в условиях ограничений, вводимых в целях безопасности.
«Как пояснили в краевом Министерстве цифрового развития и связи, жители региона смогут пользоваться теми же федеральными сервисами, что и по всей стране. Ведомство держит на постоянном контроле выполнение данного решения, направленного на минимизацию неудобств для граждан при сохранении необходимых мер безопасности», – пишет издание.
И при чем здесь безопасность? Если все равно мобильный интернет есть, но только для "избранного"?)
21:32:20 23-09-2025
Гость (20:01:22 23-09-2025) И при чем здесь безопасность? Если все равно мобильный интер... Безопасность по-сути эфемерное понятие, для кого-то действительно эти мероприятия залог безопасности. Вам ведь объективно тоже хуже не становится, значит работает всё именно так как и должно
11:41:12 24-09-2025
Объективно МНЕ СТАНОВИТСЯ ХУЖЕ без мобильного интернета! Так что, не прокатит эта отмаза, товарищ майор
21:16:54 23-09-2025
Ну и зачем мне ваш Вконтакте? Магнит? Сайт правительства России? Никогда не ходил на эти сайты.
Мне нужно билеты купить (e-traffic, rzd) и анализы сдать (invitro, helix), это гораздо более жизненно важно.
21:33:48 23-09-2025
Гость (21:16:54 23-09-2025) Ну и зачем мне ваш Вконтакте? Магнит? Сайт правительства Рос... Вы смотрите со своей субъективной точки зрения, тем кто руководит процессом. Виднее, что вам нужно, а что нет
21:32:40 23-09-2025
2 Гис забыли.
Ибо стоять на остановке и ждать транспорта важнее сайта правительства...
22:09:40 23-09-2025
Сайты правительства России и Администрации президента нафиг не нужны, а вот такси разблокируйте! Я даже не представляю себе наркомана, который стоит на улице в плохую погоду и гуглит сайт президента! А вот вызвать такси - нужно всем!
08:15:45 24-09-2025
Работаю в центре. У меня билайн не работает, за соседним столом у коллеги мтс все прекрасно работает.
08:22:26 24-09-2025
Гость (08:15:45 24-09-2025) Работаю в центре. У меня билайн не работает, за соседним сто... В Центре даже Теле2 уже не работает. За мостом на Новом рынке.
08:18:26 24-09-2025
А банки он-лайн?
08:18:39 24-09-2025
а где же хваленый МАХ?? не вижу в списке....
08:20:53 24-09-2025
Странно, что вконтактышей разрешили, а одноклассники нет
11:39:03 24-09-2025
Гость (08:20:53 24-09-2025) Странно, что вконтактышей разрешили, а одноклассники нет...
вконтактыш принадлежит кому-надо
14:27:42 24-09-2025
А банки не работают(
14:46:50 24-09-2025
Гость (14:27:42 24-09-2025) А банки не работают(... Банки дают кредиты, которые через старух идут на финансирование ВСУ.
Так как по сути банки финансируют ВСУ, их нужно все национализировать, и выдавать вклады цифровыми рублями, которые за рубеж вывести невозможно. Ну и отключить от интернета.
18:49:04 24-09-2025
Гость (14:46:50 24-09-2025) Банки дают кредиты, которые через старух идут на финансирова... Где траву брали?
11:50:33 28-09-2025
очередная кормушка для власти: хочешь попасть в белый список, гони бабло )