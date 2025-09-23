НОВОСТИОбщество

В Алтайском крае утвердили перечень интернет-сервисов, доступных при ограничениях

Данная мера реализуется в соответствии с решением Минцифры России

23 сентября 2025, 19:30, ИА Амител

Власти Алтайского края сформировали "белый список" из 16 интернет-сервисов, которые сохранят доступность для пользователей в периоды вводимых ограничений мобильного интернета, сообщает "Банкфакс" со ссылкой на пресс-службу Министерства цифрового развития и связи региона.

В перечень входят ключевые российские цифровые платформы: "Яндекс", "ВКонтакте", Ozon, Wildberries, портал "Госуслуги", Avito, Rutube, сайты правительства России и Администрации президента, а также операторов связи (МТС, "МегаФон", "Вымпелком", "Ростелеком") и ретейлеров ("Магнит").

Данная мера реализуется в соответствии с решением Минцифры России, разработавшим техническое решение для обеспечения доступа к социально значимым ресурсам в условиях ограничений, вводимых в целях безопасности.

«Как пояснили в краевом Министерстве цифрового развития и связи, жители региона смогут пользоваться теми же федеральными сервисами, что и по всей стране. Ведомство держит на постоянном контроле выполнение данного решения, направленного на минимизацию неудобств для граждан при сохранении необходимых мер безопасности», – пишет издание.

Комментарии 17

Avatar Picture
Гость

20:01:22 23-09-2025

И при чем здесь безопасность? Если все равно мобильный интернет есть, но только для "избранного"?)

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:32:20 23-09-2025

Гость (20:01:22 23-09-2025) И при чем здесь безопасность? Если все равно мобильный интер... Безопасность по-сути эфемерное понятие, для кого-то действительно эти мероприятия залог безопасности. Вам ведь объективно тоже хуже не становится, значит работает всё именно так как и должно

  -25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:41:12 24-09-2025

Гость (21:32:20 23-09-2025) Безопасность по-сути эфемерное понятие, для кого-то действит...
Объективно МНЕ СТАНОВИТСЯ ХУЖЕ без мобильного интернета! Так что, не прокатит эта отмаза, товарищ майор

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:16:54 23-09-2025

Ну и зачем мне ваш Вконтакте? Магнит? Сайт правительства России? Никогда не ходил на эти сайты.
Мне нужно билеты купить (e-traffic, rzd) и анализы сдать (invitro, helix), это гораздо более жизненно важно.

  27 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:33:48 23-09-2025

Гость (21:16:54 23-09-2025) Ну и зачем мне ваш Вконтакте? Магнит? Сайт правительства Рос... Вы смотрите со своей субъективной точки зрения, тем кто руководит процессом. Виднее, что вам нужно, а что нет

  -27 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

21:32:40 23-09-2025

2 Гис забыли.
Ибо стоять на остановке и ждать транспорта важнее сайта правительства...

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:09:40 23-09-2025

Сайты правительства России и Администрации президента нафиг не нужны, а вот такси разблокируйте! Я даже не представляю себе наркомана, который стоит на улице в плохую погоду и гуглит сайт президента! А вот вызвать такси - нужно всем!

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:15:45 24-09-2025

Работаю в центре. У меня билайн не работает, за соседним столом у коллеги мтс все прекрасно работает.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:22:26 24-09-2025

Гость (08:15:45 24-09-2025) Работаю в центре. У меня билайн не работает, за соседним сто... В Центре даже Теле2 уже не работает. За мостом на Новом рынке.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:18:26 24-09-2025

А банки он-лайн?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:18:39 24-09-2025

а где же хваленый МАХ?? не вижу в списке....

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:20:53 24-09-2025

Странно, что вконтактышей разрешили, а одноклассники нет

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:39:03 24-09-2025

Гость (08:20:53 24-09-2025) Странно, что вконтактышей разрешили, а одноклассники нет...
вконтактыш принадлежит кому-надо

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:27:42 24-09-2025

А банки не работают(

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:46:50 24-09-2025

Гость (14:27:42 24-09-2025) А банки не работают(... Банки дают кредиты, которые через старух идут на финансирование ВСУ.
Так как по сути банки финансируют ВСУ, их нужно все национализировать, и выдавать вклады цифровыми рублями, которые за рубеж вывести невозможно. Ну и отключить от интернета.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:49:04 24-09-2025

Гость (14:46:50 24-09-2025) Банки дают кредиты, которые через старух идут на финансирова... Где траву брали?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ооо

11:50:33 28-09-2025

очередная кормушка для власти: хочешь попасть в белый список, гони бабло )

  0 Нравится
Ответить
