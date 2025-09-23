В Алтайском крае утвердили перечень интернет-сервисов, доступных при ограничениях

Данная мера реализуется в соответствии с решением Минцифры России

23 сентября 2025, 19:30, ИА Амител

Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru

Власти Алтайского края сформировали "белый список" из 16 интернет-сервисов, которые сохранят доступность для пользователей в периоды вводимых ограничений мобильного интернета, сообщает "Банкфакс" со ссылкой на пресс-службу Министерства цифрового развития и связи региона.

В перечень входят ключевые российские цифровые платформы: "Яндекс", "ВКонтакте", Ozon, Wildberries, портал "Госуслуги", Avito, Rutube, сайты правительства России и Администрации президента, а также операторов связи (МТС, "МегаФон", "Вымпелком", "Ростелеком") и ретейлеров ("Магнит").

Данная мера реализуется в соответствии с решением Минцифры России, разработавшим техническое решение для обеспечения доступа к социально значимым ресурсам в условиях ограничений, вводимых в целях безопасности.