Пенсионерам по всей России предложили дать единую социальную карту с бесплатным проездом

Замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб считает, что карта будет действовать во всех регионах и обеспечит базовые льготы

15 апреля 2026, 10:41, ИА Амител

В России необходимо ввести единую социальную карту для пенсионеров, которая будет работать на всей территории страны и предоставлять базовый набор льгот. С таким предложением выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб в беседе с РИА Новости.

По его словам, карта даст пожилым гражданам право на бесплатный проезд и другие льготы, что заметно облегчит их жизнь. Инициатива станет эффективной поддержкой для людей предпенсионного и пенсионного возраста, особенно для тех, кто живет в регионах с развитой дачной инфраструктурой — например, в Москве, Подмосковье и приграничных районах.

Гриб также отметил, что нынешняя система льгот требует расширения, в том числе за счет перевода части региональных мер поддержки на федеральный уровень.