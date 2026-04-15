Пенсионерам по всей России предложили дать единую социальную карту с бесплатным проездом
Замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб считает, что карта будет действовать во всех регионах и обеспечит базовые льготы
15 апреля 2026, 10:41, ИА Амител
В России необходимо ввести единую социальную карту для пенсионеров, которая будет работать на всей территории страны и предоставлять базовый набор льгот. С таким предложением выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб в беседе с РИА Новости.
По его словам, карта даст пожилым гражданам право на бесплатный проезд и другие льготы, что заметно облегчит их жизнь. Инициатива станет эффективной поддержкой для людей предпенсионного и пенсионного возраста, особенно для тех, кто живет в регионах с развитой дачной инфраструктурой — например, в Москве, Подмосковье и приграничных районах.
Гриб также отметил, что нынешняя система льгот требует расширения, в том числе за счет перевода части региональных мер поддержки на федеральный уровень.
10:58:01 15-04-2026
и так пол автобуса всегда пенсионерами занято
11:06:19 15-04-2026
А как тогда водителю на зарплату в 116 тысяч в месяц набрать
11:14:23 15-04-2026
Гость (11:06:19 15-04-2026) А как тогда водителю на зарплату в 116 тысяч в месяц набрат... Из-за переполненного людьми автобуса в час пик. Много примеров маршрутов.
11:24:00 15-04-2026
Я не Бот (11:14:23 15-04-2026) Из-за переполненного людьми автобуса в час пик. Много пример... Переполненного в том числе пенсами. А если они все бесплатно поедут
11:14:29 15-04-2026
Гость (11:06:19 15-04-2026) А как тогда водителю на зарплату в 116 тысяч в месяц набрат... а чо не 200?
11:51:58 15-04-2026
С чего решили что пенсы бесплатно ездят? За них перевозчику бюджет платит...
12:04:15 15-04-2026
Кость (11:51:58 15-04-2026) С чего решили что пенсы бесплатно ездят? За них перевозчику ... Ага, догоняет и доплачивает два раза.
11:57:28 15-04-2026
От куда такой сарказм к пенсионерам.Они и так еле выживают с такими ценами.Вот пример сегодня в обще не пополняют проездные инвалидаи нигде ( не работает програма в связи с повышением стоимости проездных) Это уже такой бардак инвалид еле дойдет до почты или мфц а ему " отворот" и медицина у нас стала платная и кругом бардак вы чем занимаетесь в администрациях ????....
12:19:25 15-04-2026
Да уж....
14:15:30 15-04-2026
Конечно, пенсионеры Москвы самые несчастные у нас в стране
15:04:35 15-04-2026
Надо де даже выделили пенсионеры москвы. Будь она неладна
15:38:36 15-04-2026
Так Одна Москва в выборах поучаствует и мошенникам во власти хватит, чтобы победить. Чего не хватит-припишут. И это 146%.
17:15:25 15-04-2026
Что так все возбудились- единую карту пенсионера с бесплатным проездом никто не даст- кроме избранных городов.