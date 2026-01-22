Первая серьезная в 2026 году магнитная буря завершилась

Она достигала уровня G3 и G4

22 января 2026, 17:50, ИА Амител

Магнитная буря / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Завершилась первая в текущем году мощная геомагнитная буря, которая, по информации РИА Новости, вошла в число наиболее значительных геомагнитных явлений столетия.

Согласно данным, полученным в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, область повышенной активности на Солнце, ставшая источником выброса плазмы, располагалась непосредственно на оси "Солнце – Земля". Это спровоцировало радиационный шторм аномальной силы, который характеризовался беспрецедентным повышением концентрации высокоэнергетичных протонов в текущем веке.

Ученые акцентируют внимание на том, что некоторые аспекты случившегося противоречат общепринятым представлениям о солнечной активности. В дальнейшем необходимо будет определить уровень радиационного воздействия на космические аппараты, а также установить причины, обусловившие данную аномалию.

В настоящее время Солнце перешло к фазе умеренной активности, и в ближайшей перспективе возникновение бурь такой интенсивности не прогнозируется.