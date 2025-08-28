Первая сессия алтайских депутатов после летних каникул прошла в Барнауле. Фоторепортаж
Народные избранники вновь собрались в парламентском центре спустя два месяца
28 августа 2025, 13:10, ИА Амител
28 августа в Барнауле прошла первая сессия Алтайского краевого Законодательного собрания после летних каникул. Депутаты обсудили несколько важных вопросов, включая обновление местного самоуправления. В частности, был установлен единый срок полномочий для муниципальных депутатов и должностных лиц – пять лет. Также внесены изменения в порядок проведения опросов граждан и публичных слушаний.
На сессии был представлен новый депутат Алтайского краевого Заксобрания – Елена Курносова, член партии "Коммунисты России". Она заняла кресло Сергея Матасова, который 25 июня сложил полномочия по собственному желанию.
Также обсуждались законопроекты, которые помогут семьям погибших участников СВО получить земельные участки и поддержат развитие креативных индустрий и регулирование услуг гостевых домов в регионе. Эти меры направлены на улучшение управления и развитие экономики Алтайского края.
Как прошла 43-я сессия АКЗС – в нашем фоторепортаже.
13:47:36 28-08-2025
я б в избранники пошел, пуст меня научат (почти по классике)
14:07:20 28-08-2025
Как тут не вспомнить Крылова: а вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь...
18:33:31 28-08-2025
Гордость берет за этих счастливых россиян.
12:23:13 29-08-2025
Совсем, как дети. Каникулы у них, да еще все лето.