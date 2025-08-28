Елена Курносова стала депутатом АКЗС вместо судимого за мошенничество Сергея Матасова
Ее полномочия признали в ходе сессии 28 августа
28 августа 2025, 10:00, ИА Амител
Новым депутатом алтайского краевого Заксобрания стала Елена Курносова – член партии "Коммунисты России". Она заняла кресло Сергея Матасова, который 25 июня сложил полномочия по собственному желанию. Об этом стало известно в ходе 43-й сессии АКЗС.
Курносова прошла в краевой парламент по списку, выдвинутому "Коммунистами России". Ее полномочия признали все присутствующие на сессии депутаты. Решение передать Курносовой вакантный мандат приняли 31 июля в ходе заседания избирательной комиссии Алтайского края.
Напомним, краевое Заксобрание отправило Сергея Матасова в отставку 25 июня. Тогда же его начали судить по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). По версии следствия, он устроил маму и дядю на должности помощников депутата АКЗС, однако фактически они своих обязанностей не выполняли и переводили деньги народному избраннику. Обвинение указывает, что с октября 2021 по январь 2025 года депутат перевел на счета своих "помощников" 3,25 млн рублей. На первом судебном заседании Сергей Матасов полностью признал свою вину, а также выразил готовность сотрудничать со следствием.
10:15:35 28-08-2025
и когда Сталин-центр расшырять и углублядь будем?
пролетарии ждуть!
10:56:14 28-08-2025
Какой серьёзный взгляд у Курносовой. О людях наверно думает. Не бережет себя.
12:25:26 28-08-2025
Странные мама и дядя! Могли бы и реально поработать помощниками для пользы дела))) А зарплату отдавать сыну и племяннику, если хотят помочь ему материально.