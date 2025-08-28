Елена Курносова стала депутатом АКЗС вместо судимого за мошенничество Сергея Матасова

Ее полномочия признали в ходе сессии 28 августа

28 августа 2025, 10:00, ИА Амител

Елена Курносова / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

Новым депутатом алтайского краевого Заксобрания стала Елена Курносова – член партии "Коммунисты России". Она заняла кресло Сергея Матасова, который 25 июня сложил полномочия по собственному желанию. Об этом стало известно в ходе 43-й сессии АКЗС.

Курносова прошла в краевой парламент по списку, выдвинутому "Коммунистами России". Ее полномочия признали все присутствующие на сессии депутаты. Решение передать Курносовой вакантный мандат приняли 31 июля в ходе заседания избирательной комиссии Алтайского края.

Напомним, краевое Заксобрание отправило Сергея Матасова в отставку 25 июня. Тогда же его начали судить по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). По версии следствия, он устроил маму и дядю на должности помощников депутата АКЗС, однако фактически они своих обязанностей не выполняли и переводили деньги народному избраннику. Обвинение указывает, что с октября 2021 по январь 2025 года депутат перевел на счета своих "помощников" 3,25 млн рублей. На первом судебном заседании Сергей Матасов полностью признал свою вину, а также выразил готовность сотрудничать со следствием.