Песков объяснил, почему Путин не поехал на прощание со Старовойтом
Он отметил, что обязательного присутствия от членов правительства не требовали
10 июля 2025, 17:45, ИА Амител
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства Владимир Путин не поехал на прощание с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом. Его комментарий опубликовал журналист Александр Юнашев в своем Telegram-канале.
"Президент далеко не всегда посещает такие печальные церемонии прощания. У президента сегодня другой график", – прокомментировал ситуацию Песков.
Пресс-секретарь добавил, что на прощании были многие члены правительства. По его словам, обязательного присутствия от них никто не требовал – они сами принимали решение.
Напомним, 7 июля Старовойта отправили в отставку с поста министра транспорта. В тот же день его тело нашли в Одинцово – по основной версии чиновник совершил самоубийство. Прощание с ним прошло в Москве 10 июля.
17:55:46 10-07-2025
На похороны губернатора Алтайского края Евдокимова ездил.
19:22:17 10-07-2025
Гость (17:55:46 10-07-2025) На похороны губернатора Алтайского края Евдокимова ездил....
Вот время летит. В августе уже 20 лет будет.
07:02:18 11-07-2025
Критичные комментарии не пишут