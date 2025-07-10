Песков объяснил, почему Путин не поехал на прощание со Старовойтом

Он отметил, что обязательного присутствия от членов правительства не требовали

10 июля 2025, 17:45, ИА Амител

На послании Путина Федеральному собранию / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства Владимир Путин не поехал на прощание с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом. Его комментарий опубликовал журналист Александр Юнашев в своем Telegram-канале.

"Президент далеко не всегда посещает такие печальные церемонии прощания. У президента сегодня другой график", – прокомментировал ситуацию Песков.

Пресс-секретарь добавил, что на прощании были многие члены правительства. По его словам, обязательного присутствия от них никто не требовал – они сами принимали решение.

Напомним, 7 июля Старовойта отправили в отставку с поста министра транспорта. В тот же день его тело нашли в Одинцово – по основной версии чиновник совершил самоубийство. Прощание с ним прошло в Москве 10 июля.