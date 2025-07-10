НОВОСТИПолитика

Песков объяснил, почему Путин не поехал на прощание со Старовойтом

Он отметил, что обязательного присутствия от членов правительства не требовали

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства Владимир Путин не поехал на прощание с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом. Его комментарий опубликовал журналист Александр Юнашев в своем Telegram-канале

"Президент далеко не всегда посещает такие печальные церемонии прощания. У президента сегодня другой график", – прокомментировал ситуацию Песков.

Пресс-секретарь добавил, что на прощании были многие члены правительства. По его словам, обязательного присутствия от них никто не требовал – они сами принимали решение.

Напомним, 7 июля Старовойта отправили в отставку с поста министра транспорта. В тот же день его тело нашли в Одинцово – по основной версии чиновник совершил самоубийство. Прощание с ним прошло в Москве 10 июля. 

Гость

17:55:46 10-07-2025

На похороны губернатора Алтайского края Евдокимова ездил.

Гость

19:22:17 10-07-2025

Гость (17:55:46 10-07-2025) На похороны губернатора Алтайского края Евдокимова ездил....
Вот время летит. В августе уже 20 лет будет.

Гость

07:02:18 11-07-2025

Критичные комментарии не пишут

