Песков рассказал, знает ли Путин современный сленг
"Проявления современной субкультуры" не обходят российского лидера стороной
06 сентября 2025, 15:44, ИА Амител
Владимир Путин / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru
Президенту РФ Владимиру Путину знаком современный сленг. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля напомнил, что у Путина есть внуки, из-за чего "проявления современной субкультуры" не обходят российского лидера стороной.
«Но это далеко не та лексика и не тот стиль общения, который он использует в повседневной жизни», – отметил Песков.
Также Песков рассмеялся, когда журналисты спросили у него, используется ли современный сленг на совещаниях. По его словам, подобного не происходит.
17:11:03 06-09-2025
Внуки есть оказывается. Там по детям то не ясно, секретные секреты
19:57:34 06-09-2025
Гость (17:11:03 06-09-2025) Внуки есть оказывается. Там по детям то не ясно, секретные с... Все правители гордятся своими детьми и внуками
А Путин стесняется?
18:57:18 06-09-2025
Рыба гниёт с головы: вспомним-ка выражение "мочить в сортире"! Кем оно было публично использовано 24 сентября 1999 года во время пресс-конференции в Астане? Не премьером ли, уже в следующем году возглавившим государство?
19:19:30 06-09-2025
Да он даже за квартиру сам заплатить не сможет! И о ситуации стране судит лишь по содержимому папочек. А там понапишут...
21:33:47 06-09-2025
Когда-то он и немецкий знал... only???