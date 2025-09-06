Песков рассказал, знает ли Путин современный сленг

"Проявления современной субкультуры" не обходят российского лидера стороной

06 сентября 2025, 15:44, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Президенту РФ Владимиру Путину знаком современный сленг. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что у Путина есть внуки, из-за чего "проявления современной субкультуры" не обходят российского лидера стороной.

«Но это далеко не та лексика и не тот стиль общения, который он использует в повседневной жизни», – отметил Песков.

Также Песков рассмеялся, когда журналисты спросили у него, используется ли современный сленг на совещаниях. По его словам, подобного не происходит.