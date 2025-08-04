Песков: Встреча Путина и Зеленского может состояться после тщательной подготовки
Пресс-секретарь напомнил, что президент сам об этом неоднократно говорил
04 августа 2025, 20:10, ИА Амител
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не исключает возможности переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским, но после тщательной подготовки встречи на экспертном уровне. Об этом сообщает Life.ru.
«Хочу вам напомнить, что сам президент постоянно не исключает возможность проведения такой встречи. После того как на экспертном уровне будет выполнена необходимая часть работы и будет преодолено должное расстояние», – заявил Песков.
Он отметил, что для подобной встречи следует преодолеть ряд этапов согласований – они необходимы, чтобы заложить фундамент для продуктивного диалога. На данный момент подготовительная работа еще не завершена – сторонам предстоит проделать значительный путь, подчеркнул представитель Кремля.
Короче, нафкин парень сам ни чё не знает ?
07:53:55 05-08-2025
Как сказал Владимир Владимирович: - Нафкин парень несет очередную пургу. Мог Гитлер встретится со Сталиным или наоборот?
08:36:18 05-08-2025
Гость (07:53:55 05-08-2025) Как сказал Владимир Владимирович: - Нафкин парень несет очер... А вы осознаёте что за 4 года война 1941-1945 года, была закончена Победой? А в нынешней мы мало того что "новые территории" освободить не можем, так еще и на свою землю врага запустили. Так что "худой мир всегда лучше хорошей войны"
08:53:45 05-08-2025
Гость (08:36:18 05-08-2025) А вы осознаёте что за 4 года война 1941-1945 года, была зако... Англия с Францией 132 года воевали, чем там закончилось? Вроде бы победой Франции?
13:00:11 05-08-2025
Гость (08:53:45 05-08-2025) Англия с Францией 132 года воевали, чем там закончилось? Вро... 116 же по официальным данным? Франция с Францией воевала. Вернее Французский король с Французским. Ну и победа Франции? Допустим. Там совсем другое было
13:09:42 05-08-2025
Гость (07:53:55 05-08-2025) Как сказал Владимир Владимирович: - Нафкин парень несет очер... Сталин и Риббентроп вполне себе встречались. Молотов и Риббентроп - тем более. До второй мировой оставалась неделя....