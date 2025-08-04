Песков: Встреча Путина и Зеленского может состояться после тщательной подготовки

Пресс-секретарь напомнил, что президент сам об этом неоднократно говорил

04 августа 2025, 20:10, ИА Амител

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не исключает возможности переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским, но после тщательной подготовки встречи на экспертном уровне. Об этом сообщает Life.ru.

«Хочу вам напомнить, что сам президент постоянно не исключает возможность проведения такой встречи. После того как на экспертном уровне будет выполнена необходимая часть работы и будет преодолено должное расстояние», – заявил Песков.

Он отметил, что для подобной встречи следует преодолеть ряд этапов согласований – они необходимы, чтобы заложить фундамент для продуктивного диалога. На данный момент подготовительная работа еще не завершена – сторонам предстоит проделать значительный путь, подчеркнул представитель Кремля.