Производство "Орешника" и длительный мир: главные заявления Путина на встрече с Лукашенко

Российский лидер высказался о коррупции, ходе спецоперации и поставках ракетного комплекса в Белоруссию

01 августа 2025, 20:19, ИА Амител

Александр Лукашенко и Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

1 августа президент России Владимир Путин провел неформальную встречу с белорусским лидером Александром Лукашенко. Стороны обсудили продолжение переговоров с Украиной, серийное производство ракетного комплекса "Орешник" и другие вопросы международной повестки. Главные заявление президента РФ публикует "Коммерсантъ". Об Украине Россия рассчитывает на продолжение переговоров с Украиной.

Если руководство Украины уверено, что сейчас дело с Россией иметь не нужно, она может подождать.

Путин положительно оценил договоренности, которых достигли Москва и Киев в Стамбуле.

Рабочие группы России и Украины по урегулированию конфликта еще не заработали.

РФ озвучила свои условия по украинскому вопросу летом 2024 года, с тех пор они не изменились.

Необходим длительный мир на основаниях, которые устраивают как Россию, так и Украину.

Разочарования в переговорах связаны с избыточными ожиданиями.

Москва передала Киеву тысячи тел погибших солдат ВСУ и получила десятки тел российских бойцов.

Нет ни одной напрасной потери среди российских бойцов.

Киев завышает количество якобы вывезенных в Россию детей. Об "Орешнике" В России работает серийное производство "Орешника".

Произведен первый серийный комплекс "Орешник", он уже поступил в войска.

Ракетный комплекс к концу 2025 года разместят в Белоруссии. О коррупции Путин заявил, что на Украине коррупция "просто захлестывает"

Извне демократию привнести нельзя, как и бороться с коррупцией таким же способом.

В США коррупцию легализовали за счет института лоббизма.