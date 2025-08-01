Производство "Орешника" и длительный мир: главные заявления Путина на встрече с Лукашенко
Российский лидер высказался о коррупции, ходе спецоперации и поставках ракетного комплекса в Белоруссию
01 августа 2025, 20:19, ИА Амител
Александр Лукашенко и Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
1 августа президент России Владимир Путин провел неформальную встречу с белорусским лидером Александром Лукашенко. Стороны обсудили продолжение переговоров с Украиной, серийное производство ракетного комплекса "Орешник" и другие вопросы международной повестки. Главные заявление президента РФ публикует "Коммерсантъ".
Об Украине
- Россия рассчитывает на продолжение переговоров с Украиной.
- Если руководство Украины уверено, что сейчас дело с Россией иметь не нужно, она может подождать.
- Путин положительно оценил договоренности, которых достигли Москва и Киев в Стамбуле.
- Рабочие группы России и Украины по урегулированию конфликта еще не заработали.
- РФ озвучила свои условия по украинскому вопросу летом 2024 года, с тех пор они не изменились.
- Необходим длительный мир на основаниях, которые устраивают как Россию, так и Украину.
- Разочарования в переговорах связаны с избыточными ожиданиями.
- Москва передала Киеву тысячи тел погибших солдат ВСУ и получила десятки тел российских бойцов.
- Нет ни одной напрасной потери среди российских бойцов.
- Киев завышает количество якобы вывезенных в Россию детей.
Об "Орешнике"
- В России работает серийное производство "Орешника".
- Произведен первый серийный комплекс "Орешник", он уже поступил в войска.
- Ракетный комплекс к концу 2025 года разместят в Белоруссии.
О коррупции
- Путин заявил, что на Украине коррупция "просто захлестывает"
- Извне демократию привнести нельзя, как и бороться с коррупцией таким же способом.
- В США коррупцию легализовали за счет института лоббизма.
