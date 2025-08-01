НОВОСТИПолитика

Производство "Орешника" и длительный мир: главные заявления Путина на встрече с Лукашенко

Российский лидер высказался о коррупции, ходе спецоперации и поставках ракетного комплекса в Белоруссию

01 августа 2025, 20:19, ИА Амител

Александр Лукашенко и Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Александр Лукашенко и Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

1 августа президент России Владимир Путин провел неформальную встречу с белорусским лидером Александром Лукашенко. Стороны обсудили продолжение переговоров с Украиной, серийное производство ракетного комплекса "Орешник" и другие вопросы международной повестки. Главные заявление президента РФ публикует "Коммерсантъ".

Об Украине

  • Россия рассчитывает на продолжение переговоров с Украиной.
  • Если руководство Украины уверено, что сейчас дело с Россией иметь не нужно, она может подождать.
  • Путин положительно оценил договоренности, которых достигли Москва и Киев в Стамбуле.
  • Рабочие группы России и Украины по урегулированию конфликта еще не заработали.
  • РФ озвучила свои условия по украинскому вопросу летом 2024 года, с тех пор они не изменились.
  • Необходим длительный мир на основаниях, которые устраивают как Россию, так и Украину.
  • Разочарования в переговорах связаны с избыточными ожиданиями.
  • Москва передала Киеву тысячи тел погибших солдат ВСУ и получила десятки тел российских бойцов.
  • Нет ни одной напрасной потери среди российских бойцов.
  • Киев завышает количество якобы вывезенных в Россию детей.

Об "Орешнике"

  • В России работает серийное производство "Орешника".
  • Произведен первый серийный комплекс "Орешник", он уже поступил в войска.
  • Ракетный комплекс к концу 2025 года разместят в Белоруссии.

О коррупции

  • Путин заявил, что на Украине коррупция "просто захлестывает"
  • Извне демократию привнести нельзя, как и бороться с коррупцией таким же способом.
  • В США коррупцию легализовали за счет института лоббизма.
Применение

В России произвели первую серию ракетного комплекса "Орешник"

В Белоруссии уже выбрали место для будущих позиций оружия
