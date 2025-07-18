НОВОСТИОбщество

Песков: WhatsApp* обязан выполнять законы России

Представитель Кремля отметил его популярность, но подчеркнул, что это не освобождает его от необходимости следовать законодательству

18 июля 2025, 18:17, ИА Амител

Человек во время обеда пользуется телефоном / Иллюстративное фото amic.ru
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что мессенджер WhatsApp* обязан выполнять законы России. Об этом сообщает RT

Во время общения с журналистами представитель Кремля отметил, что сервис является самым популярным во многих странах, в том числе и в России, однако это не освобождает его от необходимости следовать законам.

"Как и у всех сервисов, конечно, у него есть определенные обязанности в соответствии с законами России. Все законы должны выполняться", – подчеркнул он.

Ранее первый зампред ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин заявил, что WhatsApp* с очень большой долей вероятности попадет в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям.

*Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России

Комментарии 9

Гость

18:39:02 18-07-2025

Это нафкин парень ?

гость

18:40:36 18-07-2025

Вообще все, живущие в России, должны выполнять законы России. Выполнять, а не менять их и не обнулять...

Гость

19:21:21 18-07-2025

да и на здоровье. тимс, телега, вк....кого-то надо грохнуть, они надоели

Гость

20:51:25 18-07-2025

Гость (19:21:21 18-07-2025) да и на здоровье. тимс, телега, вк....кого-то надо грохнуть,... Да будет чебурнет

Гость

14:06:50 19-07-2025

Гость (19:21:21 18-07-2025) да и на здоровье. тимс, телега, вк....кого-то надо грохнуть,... и телега следующая в очереди. Оставят Вам макс и чебурнет

Гость

20:00:24 18-07-2025

Такие "законы" штампует режим,
Что приноровиться немыслимо к ним,
Лицо сохранив и не став лизоблюдом,
За мзду не примкнув к подпевалам-иудам...

Гость

20:11:26 18-07-2025

Поговаривают у них и оборудование устаревает уже. Скоро Max всех выручит

Гость

14:08:24 19-07-2025

Гость (20:11:26 18-07-2025) Поговаривают у них и оборудование устаревает уже. Скоро Max ... мах на китайском оборудовании? Ой.. Просто кому-то ещё больше денег захотелось

Гость

21:05:43 18-07-2025

А может сделать такой же ватсапп, назвать цапцарап. Рожицы всякие добавить.

