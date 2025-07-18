Песков: WhatsApp* обязан выполнять законы России

Представитель Кремля отметил его популярность, но подчеркнул, что это не освобождает его от необходимости следовать законодательству

18 июля 2025, 18:17, ИА Амител

Человек во время обеда пользуется телефоном / Иллюстративное фото amic.ru

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что мессенджер WhatsApp* обязан выполнять законы России. Об этом сообщает RT. Во время общения с журналистами представитель Кремля отметил, что сервис является самым популярным во многих странах, в том числе и в России, однако это не освобождает его от необходимости следовать законам. "Как и у всех сервисов, конечно, у него есть определенные обязанности в соответствии с законами России. Все законы должны выполняться", – подчеркнул он. Ранее первый зампред ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин заявил, что WhatsApp* с очень большой долей вероятности попадет в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям. *Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России