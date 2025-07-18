Песков: WhatsApp* обязан выполнять законы России
Представитель Кремля отметил его популярность, но подчеркнул, что это не освобождает его от необходимости следовать законодательству
18 июля 2025, 18:17, ИА Амител
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что мессенджер WhatsApp* обязан выполнять законы России. Об этом сообщает RT.
Во время общения с журналистами представитель Кремля отметил, что сервис является самым популярным во многих странах, в том числе и в России, однако это не освобождает его от необходимости следовать законам.
"Как и у всех сервисов, конечно, у него есть определенные обязанности в соответствии с законами России. Все законы должны выполняться", – подчеркнул он.
Ранее первый зампред ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин заявил, что WhatsApp* с очень большой долей вероятности попадет в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям.
*Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России
18:39:02 18-07-2025
Это нафкин парень ?
18:40:36 18-07-2025
Вообще все, живущие в России, должны выполнять законы России. Выполнять, а не менять их и не обнулять...
19:21:21 18-07-2025
да и на здоровье. тимс, телега, вк....кого-то надо грохнуть, они надоели
20:51:25 18-07-2025
Гость (19:21:21 18-07-2025) да и на здоровье. тимс, телега, вк....кого-то надо грохнуть,... Да будет чебурнет
14:06:50 19-07-2025
Гость (19:21:21 18-07-2025) да и на здоровье. тимс, телега, вк....кого-то надо грохнуть,... и телега следующая в очереди. Оставят Вам макс и чебурнет
20:00:24 18-07-2025
Такие "законы" штампует режим,
Что приноровиться немыслимо к ним,
Лицо сохранив и не став лизоблюдом,
За мзду не примкнув к подпевалам-иудам...
20:11:26 18-07-2025
Поговаривают у них и оборудование устаревает уже. Скоро Max всех выручит
14:08:24 19-07-2025
Гость (20:11:26 18-07-2025) Поговаривают у них и оборудование устаревает уже. Скоро Max ... мах на китайском оборудовании? Ой.. Просто кому-то ещё больше денег захотелось
21:05:43 18-07-2025
А может сделать такой же ватсапп, назвать цапцарап. Рожицы всякие добавить.