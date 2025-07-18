"Пора уходить". Почему в России хотят запретить WhatsApp и когда это произойдет
Власти запустили процесс запрета на самый популярный в стране мессенджер
18 июля 2025, 16:50, ИА Амител
Мессенджер WhatsApp в ближайшее время могут запретить в России, заявил первый зампред ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин. Рассказываем, почему это может произойти. А главное – когда.
Почему в России хотят запретить WhatsApp?
По мнению депутата, мессенджер, принадлежащий экстремистской организации Meta (деятельность компании запрещена на территории РФ. – Прим. ред.), с очень большой долей вероятности попадет в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям.
"Пора уходить", – заявил депутат.
В настоящее время этот список разрабатывают по поручению президента. Ранее Владимир Путин заявил, что в стране могут ввести ограничения на использование коммуникационных сервисов из недружественных государств.
"Представить предложения <...> о введении дополнительных ограничений на использование в Российской Федерации программного обеспечения (в том числе коммуникационных сервисов), произведенного в недружественных иностранных государствах", – говорится в документе.
По статистике, сейчас WhatsApp в ежедневном режиме используют 68% россиян.
Когда в России могут запретить WhatsApp?
Будут ли в России блокировать Telegram?
По словам Антона Горелкина, Telegram вряд ли попадет в список программного обеспечения из недружественных стран.
"При этом юрисдикция Telegram остается не до конца ясной: в реестре РКН страной регистрации указаны Британские Виргинские острова, но главный офис компании Павла Дурова, как известно, находится во вполне дружественных нам Арабских Эмиратах. Лично я считаю, что Telegram в тот самый список не попадет, особенно если будет выполнять требования российского законодательства и доказывать свое желание сохраниться на рынке", – приводят СМИ слова депутата.
В России уже кому-то запретили пользоваться WhatsApp или Telegram?
Да. В России с 1 июня официально начал действовать закон, запрещающий сотрудникам госорганов, операторов связи и банков общаться с гражданами через иностранные мессенджеры. В частности, под запрет попали компании из государственного и финансового сектора, а также бизнес с госконтролем. Например, крупным госкорпорациям: "Ростех", "РЖД", "Почта России", Центробанк.
17:12:55 18-07-2025
Сначала хоть что-то своё сделайте...А то у нас даже голубиной почты нет...Люди уже доставкой Озон письма отправляют...
23:20:42 18-07-2025
Дюша (17:12:55 18-07-2025) Сначала хоть что-то своё сделайте...А то у нас даже голубино... все свое есть и делается, пользовался бы кто, а не комменты писал бестолковые
17:28:22 18-07-2025
Помним как все эти "говорилки трибунные" кинульсь осваивать бюджет, по глушению "телеграм"
А когда ума не хватило заглушить, пооткрывали в нём аккаунты.
17:45:38 18-07-2025
Почта России-пишите письма!
17:47:33 18-07-2025
Не запрещать а активно пользоваться! Халява! Не можете свой мессенжер сделать так хоть сюда не лезьте...
17:54:26 18-07-2025
Запретить депутатам ездить на Мерседесах и Ауди. Летать на американских и европейских самолетах.
18:20:26 18-07-2025
Гость (17:54:26 18-07-2025) Запретить депутатам ездить на Мерседесах и Ауди. Летать на а...
Справедливый запрет предлагаете. На любом импортном автомобили нужно запретить ездить депутатам и чиновникам, а также членам их семей. И самолёты для них только отечественные, без каких-либо импортных комплектующих. А также одежда только отечественная. И еда исключительно отечественная и экологически чистая. Запретить охрану, мигалки и прочие привилегии, чтобы сограждане могли выражать любовь к своим избранникам в соответствии с процентами поддержки.
19:35:34 18-07-2025
Гость (17:54:26 18-07-2025) Запретить депутатам ездить на Мерседесах и Ауди. Летать на а... И одежду с обувью иностранную чтобы не смели носить. Часы, парфюм использовать. Пломбы ставить только отечественные. Импланты тоже. Ведь все это идет из недружественных стран.
18:43:50 18-07-2025
Запретить депутатам, губернаторам и другим чиновникам учить детей и покупать недвижимость в недружественных странах
19:02:14 18-07-2025
Когда Телеграмм тоже станет "не дружественным" то россиян заставят писать телеграммы и отправлять через телеграф. Скорее бы это всё любимое советское вернулось. Они другого не достойны.
19:44:54 18-07-2025
У тебя есть телефон, машина, компьютер из недружественной страны? Тогда ты находишься иод иностранным влиянием, являешься носителем чуждых России ценностей! Ты иностранный агент!
20:14:05 18-07-2025
Мы на 76% уверены, что он нам и не нужон
20:59:07 18-07-2025
Если ватсапп принадлежит компании, запрещённой в России, как террористическая, то почему ещё вчера не заблокировали?! Кто ответственный?!
22:38:22 18-07-2025
Мне кажется с такими запретами проще вообще отключиться от интернета, за чем лишние деньги платить, от телевизора многие уже отказались осталось отказаться от интернета, будем книжки читать пока не запрещают.
03:10:43 19-07-2025
Да как же они задолбали-то, я уже не могу просто. Сфигали они взяли что народ в стране - это их крепостные, которым они имеют право запрещать и разрешать все что им в голову придет?
Сфигали мы сидим и смотрим на это, вместо того чтобы напомнить что это они - наши нанятые управляющие, а не мы их крепостные крестьяне?
10:10:29 19-07-2025
Слишком много запретов и штрафов в последнее время спускают в народ, под благородной вывеской улучшения и безопасности жизни страны. Какая бы не была моя безграничная любовь к Родине, жить в ней хочется все меньше и меньше.
12:03:50 19-07-2025
Депутаты и журналисты имеют универсальные понятия во всех областях, специфика профессии.
Скорее всего они подразумевают запрет использования в бизнесе и государственных структурах