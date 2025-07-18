"Пора уходить". Почему в России хотят запретить WhatsApp и когда это произойдет

По мнению депутата, мессенджер, принадлежащий экстремистской организации Meta (деятельность компании запрещена на территории РФ. – Прим. ред.), с очень большой долей вероятности попадет в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям.

"Пора уходить", – заявил депутат.

В настоящее время этот список разрабатывают по поручению президента. Ранее Владимир Путин заявил, что в стране могут ввести ограничения на использование коммуникационных сервисов из недружественных государств.

"Представить предложения <...> о введении дополнительных ограничений на использование в Российской Федерации программного обеспечения (в том числе коммуникационных сервисов), произведенного в недружественных иностранных государствах", – говорится в документе.

По статистике, сейчас WhatsApp в ежедневном режиме используют 68% россиян.