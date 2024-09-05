Песков заявил, что в России не обсуждают новую мобилизацию

Он добавил, что число желающих заключить контракт растет

05 сентября 2024, 13:18, ИА Амител

Дмитрий Песков / Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, планируют ли в стране новую мобилизацию. Его слова передает ТАСС.

По словам Пескова, на данный момент подобные обсуждения в правительстве не ведутся. Он также добавил, что число желающих заключить контракт и отправиться на СВО растет.

Ранее в Госдуме исключили возможность новой волны мобилизации в РФ на фоне вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область.