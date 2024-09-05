Песков заявил, что в России не обсуждают новую мобилизацию
Он добавил, что число желающих заключить контракт растет
05 сентября 2024, 13:18, ИА Амител
Дмитрий Песков / Фото: kremlin.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, планируют ли в стране новую мобилизацию. Его слова передает ТАСС.
По словам Пескова, на данный момент подобные обсуждения в правительстве не ведутся. Он также добавил, что число желающих заключить контракт и отправиться на СВО растет.
Ранее в Госдуме исключили возможность новой волны мобилизации в РФ на фоне вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область.
14:15:14 05-09-2024
Что опять?
14:55:44 05-09-2024
Уже не верим.