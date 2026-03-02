Berry — в ягоды? Как новый закон о защите русского языка меняет вывески в Барнауле

02 марта 2026, 06:15, ИА Амител

Магазин кепок и бейсболок HadKon / Создано в ChatGPT

С 1 марта в России вступил в силу закон "О защите русского языка". В соответствии с ним бизнес обязан использовать только русские слова на информационных вывесках. Цель нововведения — сделать надписи на табличках понятными потребителям. В среде предпринимателей это вызвало тревогу по поводу грядущих издержек на ребрендинг, сообщает Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

"Это титанический труд"

У предпринимателей Барнаула много вопросов к новому закону. Никита Носарев, владелец сети магазинов фруктов и сладостей Berry Shop, признается: бренд существует уже семь лет, и любое вмешательство — это затраты.

«Скорее всего, придется либо транскрибировать имя, либо полностью переводить на русский. А это либо ребрендинг, либо полная переделка вывески. Все дизайны, логотипы, наклейки, инструкции — все придется менять. Это титанический, колоссальный труд», — говорит он.

Изменения не касаются рекламы

Хотя закон принят еще в июне прошлого года и до его вступления в силу у предпринимателей было девять месяцев на подготовку, многие до сих пор даже не понимают, что именно нужно переделать, а что можно оставить в иностранном звучании и написании. Для этого в центре "Мой бизнес" в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" состоялся тематический семинар. Одним из спикеров стал Евгений Госьков, председатель Алтайского краевого отделения "Опоры России".

«Эти изменения закона не касаются рекламы. Мы говорим только о публичной информации для потребителей. Вывески не придется менять, если иностранные слова или обозначения, которые используются предпринимателем, являются зарегистрированным товарным знаком или фирменным наименованием. В этом случае предприниматель продолжает использовать те объекты, которые у него зарегистрированы. Иностранные слова допускаются к использованию, если они будут иметь официальный перевод. Единственное, русский язык должен быть основным, и поэтому слово на иностранном языке должно его дублировать, но не замещать и не выделяться», — отметил Евгений Госьков.

"Бьюти" — в прошлом

Косметолог Юлия Казакеева решила не рисковать и заранее "почистила" лексику.

«Раньше было "бьюти", но сейчас убрала. В принципе, все русифицируем. Просто косметологические услуги назвала, разделила направления», — рассказала она.

Эксперты советуют обращаться к словарям РАН: многие англицизмы — "коворкинг", "фудкорт", "барбер" — уже имеют зафиксированные варианты. А вот транслитерация без перевода запрещена. То есть просто написать "Бэрри" вместо Berry — не выход. При этом такие бренды, как Wildberries, защищены товарным знаком и менять их не нужно.

Штрафы — но сначала предупреждение

Начальник отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Марина Жирных пояснила: специальных проверок пока не планируется, но ответственность предусмотрена.

«Ближе всего — часть 1 статьи 14.8 КоАП РФ: нарушение права потребителя на предоставление информации. Для должностных лиц — от 500 до 1 000 рублей, для юридических — от 5 до 10 тысяч рублей. Предусмотрено и предупреждение», — отметила она.

Если в ведомство поступит жалоба, сначала предпринимателю объявят предостережение и дадут время устранить нарушение. Кроме того, зарегистрировать новый товарный знак на английском или изменить устав организации, добавив иностранное фирменное наименование, будет возможно и после 1 марта, когда закон вступил в силу.