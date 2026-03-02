Berry — в ягоды? Как новый закон о защите русского языка меняет вывески в Барнауле
У предпринимателей много вопросов: многие до сих пор даже не понимают, что именно нужно переделать
02 марта 2026, 06:15, ИА Амител
С 1 марта в России вступил в силу закон "О защите русского языка". В соответствии с ним бизнес обязан использовать только русские слова на информационных вывесках. Цель нововведения — сделать надписи на табличках понятными потребителям. В среде предпринимателей это вызвало тревогу по поводу грядущих издержек на ребрендинг, сообщает Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.
"Это титанический труд"
У предпринимателей Барнаула много вопросов к новому закону. Никита Носарев, владелец сети магазинов фруктов и сладостей Berry Shop, признается: бренд существует уже семь лет, и любое вмешательство — это затраты.
«Скорее всего, придется либо транскрибировать имя, либо полностью переводить на русский. А это либо ребрендинг, либо полная переделка вывески. Все дизайны, логотипы, наклейки, инструкции — все придется менять. Это титанический, колоссальный труд», — говорит он.
Изменения не касаются рекламы
Хотя закон принят еще в июне прошлого года и до его вступления в силу у предпринимателей было девять месяцев на подготовку, многие до сих пор даже не понимают, что именно нужно переделать, а что можно оставить в иностранном звучании и написании. Для этого в центре "Мой бизнес" в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" состоялся тематический семинар. Одним из спикеров стал Евгений Госьков, председатель Алтайского краевого отделения "Опоры России".
«Эти изменения закона не касаются рекламы. Мы говорим только о публичной информации для потребителей. Вывески не придется менять, если иностранные слова или обозначения, которые используются предпринимателем, являются зарегистрированным товарным знаком или фирменным наименованием. В этом случае предприниматель продолжает использовать те объекты, которые у него зарегистрированы. Иностранные слова допускаются к использованию, если они будут иметь официальный перевод. Единственное, русский язык должен быть основным, и поэтому слово на иностранном языке должно его дублировать, но не замещать и не выделяться», — отметил Евгений Госьков.
"Бьюти" — в прошлом
Косметолог Юлия Казакеева решила не рисковать и заранее "почистила" лексику.
«Раньше было "бьюти", но сейчас убрала. В принципе, все русифицируем. Просто косметологические услуги назвала, разделила направления», — рассказала она.
Эксперты советуют обращаться к словарям РАН: многие англицизмы — "коворкинг", "фудкорт", "барбер" — уже имеют зафиксированные варианты. А вот транслитерация без перевода запрещена. То есть просто написать "Бэрри" вместо Berry — не выход. При этом такие бренды, как Wildberries, защищены товарным знаком и менять их не нужно.
Штрафы — но сначала предупреждение
Начальник отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Марина Жирных пояснила: специальных проверок пока не планируется, но ответственность предусмотрена.
«Ближе всего — часть 1 статьи 14.8 КоАП РФ: нарушение права потребителя на предоставление информации. Для должностных лиц — от 500 до 1 000 рублей, для юридических — от 5 до 10 тысяч рублей. Предусмотрено и предупреждение», — отметила она.
Если в ведомство поступит жалоба, сначала предпринимателю объявят предостережение и дадут время устранить нарушение. Кроме того, зарегистрировать новый товарный знак на английском или изменить устав организации, добавив иностранное фирменное наименование, будет возможно и после 1 марта, когда закон вступил в силу.
06:26:52 02-03-2026
Дизлайнинги, ребрейдинги и транскрибирования тоже попрошу перевести, непонятно о чём говорят.
08:00:42 02-03-2026
Гость (06:26:52 02-03-2026) Дизлайнинги, ребрейдинги и транскрибирования тоже попрошу пе... А также эйчары, рекрутеры, сорсеры, тимбилдинги и прочее туда же.
13:11:57 02-03-2026
Гость (08:00:42 02-03-2026) А также эйчары, рекрутеры, сорсеры, тимбилдинги и прочее туд... Уволить всех этих непонятных и непонятно что делающих!
16:25:07 02-03-2026
Гость (08:00:42 02-03-2026) А также эйчары, рекрутеры, сорсеры, тимбилдинги и прочее туд... Ещё спикеры
09:13:33 02-03-2026
Гость (06:26:52 02-03-2026) Дизлайнинги, ребрейдинги и транскрибирования тоже попрошу пе...
Учиться, читать, изучать иностранные языки не пробовали? Или деградация ваш конёк?
09:21:49 02-03-2026
Гость (09:13:33 02-03-2026) Учиться, читать, изучать иностранные языки не пробовали?... не их это все)))
09:59:43 02-03-2026
Гость (09:13:33 02-03-2026) Учиться, читать, изучать иностранные языки не пробовали?... Не путайте деградацию в части знаний с деградацией языка.
Мы все эти термины знаем, но засилье англицизмов при наличии русских терминов - это перебор, товарищи.
16:26:42 02-03-2026
Гость (09:13:33 02-03-2026) Учиться, читать, изучать иностранные языки не пробовали?... В США или Англии повальное использование русских слов на кириллице? Или это только тяжелая доля папуасов подражать метрополии?
17:20:55 02-03-2026
Гость (09:13:33 02-03-2026) Учиться, читать, изучать иностранные языки не пробовали?... Сначала пусть научатся руки после туалета мыть.
10:01:02 02-03-2026
Гость (06:26:52 02-03-2026) Дизлайнинги, ребрейдинги и транскрибирования тоже попрошу пе... Верх цинизма я встретил как-то на одном из рекламных транспарантов - БАИНГ (ей богу не вру)...
08:24:07 02-03-2026
бюджетнички решили в очередной раз поживиться за счет полуживого малого бизнеса
08:26:54 02-03-2026
А лет через пять, может даже и раньше, все взад переименовывать!
09:01:44 02-03-2026
Как Фэйри и Аос транскрибировали, так и будет. Какие проблемы.
10:21:25 02-03-2026
Гость (09:01:44 02-03-2026) Как Фэйри и Аос транскрибировали, так и будет. Какие проблем... Fairy (в переводе - сказочный) - в ФЭЙРИ - ДА БЕЗ ПРОБЛЕМ!
10:54:47 02-03-2026
Гость (09:01:44 02-03-2026) Как Фэйри и Аос транскрибировали, так и будет. Какие проблем... Как раз проблема) Если это не зарегистрированный товарный знак, то должен быть перевод. Опять же, даже если это зарегистрированный товарный знак, то рядом должно быть русское название.
11:39:33 02-03-2026
так уже давно об этом говорят, а если не чесались до последнего, то сами себе буратины, не жалко дураков, теперь будут колоссальные убытки)))
12:17:09 02-03-2026
Гость (11:39:33 02-03-2026) так уже давно об этом говорят, а если не чесались до последн... И чему вы радуетесь? Тому, что на ровном месте опять будет повышение цен? Вы же не думаете, что бизнес посыплет голову пеплом и уйдет в минус?)
12:40:43 02-03-2026
Аутсорсеров на рею!
13:04:26 02-03-2026
регистрируйте ТМ (от 25000 р, недорого пока) да и всё. что ноете?
13:43:15 02-03-2026
Насколько надо презирать окружающих и не уважать самих себя, чтобы при наличии простых русских слов, обозначающих вполне конкретные вещи и понятия, употреблять англицизмы! Как папуасы какие, прости господи...
16:28:46 02-03-2026
Гость (13:43:15 02-03-2026) Насколько надо презирать окружающих и не уважать самих себя,... Почему эти полиглоты не используют китайские иероглифы? А что,столько носителей в мире!
17:04:35 02-03-2026
Гость (13:43:15 02-03-2026) Насколько надо презирать окружающих и не уважать самих себя,... Правильно, не автомобиль, а самодвижущаяся повозка, не самолет, а летало, не джинсы, а спецодежда трудового народа в США, не виски, а ихняя самогонка. Че уж тут….
14:43:26 02-03-2026
Когда скучно и нечем заняться.
16:58:31 02-03-2026
Запретить! Тупорылые законодатели, язык это живая среда, Даля пусть перечитают.
20:29:22 02-03-2026
Ну да, англичане ценят и любят свой язык, в отличие от нас - носителей русского языка, минимум 30% пишут с ошибками, так ещё и половину слов заменили. А ведь язык - это основа культурного кода нации, а мы его вроде как стесняемся, что ли...