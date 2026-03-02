Berry — в ягоды? Как новый закон о защите русского языка меняет вывески в Барнауле

У предпринимателей много вопросов: многие до сих пор даже не понимают, что именно нужно переделать

02 марта 2026, 06:15, ИА Амител

Магазин кепок и бейсболок HadKon / Создано в ChatGPT
Магазин кепок и бейсболок HadKon / Создано в ChatGPT

С 1 марта в России вступил в силу закон "О защите русского языка". В соответствии с ним бизнес обязан использовать только русские слова на информационных вывесках. Цель нововведения — сделать надписи на табличках понятными потребителям. В среде предпринимателей это вызвало тревогу по поводу грядущих издержек на ребрендинг, сообщает Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

"Это титанический труд"

У предпринимателей Барнаула много вопросов к новому закону. Никита Носарев, владелец сети магазинов фруктов и сладостей Berry Shop, признается: бренд существует уже семь лет, и любое вмешательство — это затраты.

«Скорее всего, придется либо транскрибировать имя, либо полностью переводить на русский. А это либо ребрендинг, либо полная переделка вывески. Все дизайны, логотипы, наклейки, инструкции — все придется менять. Это титанический, колоссальный труд», — говорит он.

Изменения не касаются рекламы

Хотя закон принят еще в июне прошлого года и до его вступления в силу у предпринимателей было девять месяцев на подготовку, многие до сих пор даже не понимают, что именно нужно переделать, а что можно оставить в иностранном звучании и написании. Для этого в центре "Мой бизнес" в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" состоялся тематический семинар. Одним из спикеров стал Евгений Госьков, председатель Алтайского краевого отделения "Опоры России".

«Эти изменения закона не касаются рекламы. Мы говорим только о публичной информации для потребителей. Вывески не придется менять, если иностранные слова или обозначения, которые используются предпринимателем, являются зарегистрированным товарным знаком или фирменным наименованием. В этом случае предприниматель продолжает использовать те объекты, которые у него зарегистрированы. Иностранные слова допускаются к использованию, если они будут иметь официальный перевод. Единственное, русский язык должен быть основным, и поэтому слово на иностранном языке должно его дублировать, но не замещать и не выделяться», — отметил Евгений Госьков. 

"Бьюти" — в прошлом

Косметолог Юлия Казакеева решила не рисковать и заранее "почистила" лексику.

«Раньше было "бьюти", но сейчас убрала. В принципе, все русифицируем. Просто косметологические услуги назвала, разделила направления», — рассказала она.

Эксперты советуют обращаться к словарям РАН: многие англицизмы — "коворкинг", "фудкорт", "барбер" — уже имеют зафиксированные варианты. А вот транслитерация без перевода запрещена. То есть просто написать "Бэрри" вместо Berry — не выход. При этом такие бренды, как Wildberries, защищены товарным знаком и менять их не нужно.

Штрафы — но сначала предупреждение

Начальник отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Марина Жирных пояснила: специальных проверок пока не планируется, но ответственность предусмотрена.

«Ближе всего — часть 1 статьи 14.8 КоАП РФ: нарушение права потребителя на предоставление информации. Для должностных лиц — от 500 до 1 000 рублей, для юридических — от 5 до 10 тысяч рублей. Предусмотрено и предупреждение», — отметила она.

Если в ведомство поступит жалоба, сначала предпринимателю объявят предостережение и дадут время устранить нарушение. Кроме того, зарегистрировать новый товарный знак на английском или изменить устав организации, добавив иностранное фирменное наименование, будет возможно и после 1 марта, когда закон вступил в силу.

Читайте также в сюжете: Business FM Барнаул

Комментарии 25

Гость

06:26:52 02-03-2026

Дизлайнинги, ребрейдинги и транскрибирования тоже попрошу перевести, непонятно о чём говорят.

Гость

08:00:42 02-03-2026

Гость (06:26:52 02-03-2026) Дизлайнинги, ребрейдинги и транскрибирования тоже попрошу пе... А также эйчары, рекрутеры, сорсеры, тимбилдинги и прочее туда же.

Гость

13:11:57 02-03-2026

Гость (08:00:42 02-03-2026) А также эйчары, рекрутеры, сорсеры, тимбилдинги и прочее туд... Уволить всех этих непонятных и непонятно что делающих!

Гость

16:25:07 02-03-2026

Гость (08:00:42 02-03-2026) А также эйчары, рекрутеры, сорсеры, тимбилдинги и прочее туд... Ещё спикеры

Гость

09:13:33 02-03-2026

Гость (06:26:52 02-03-2026) Дизлайнинги, ребрейдинги и транскрибирования тоже попрошу пе...
Учиться, читать, изучать иностранные языки не пробовали? Или деградация ваш конёк?

Гость

09:21:49 02-03-2026

Гость (09:13:33 02-03-2026) Учиться, читать, изучать иностранные языки не пробовали?... не их это все)))

нЕкто

09:59:43 02-03-2026

Гость (09:13:33 02-03-2026) Учиться, читать, изучать иностранные языки не пробовали?... Не путайте деградацию в части знаний с деградацией языка.
Мы все эти термины знаем, но засилье англицизмов при наличии русских терминов - это перебор, товарищи.

Гость

16:26:42 02-03-2026

Гость (09:13:33 02-03-2026) Учиться, читать, изучать иностранные языки не пробовали?... В США или Англии повальное использование русских слов на кириллице? Или это только тяжелая доля папуасов подражать метрополии?

Гость

17:20:55 02-03-2026

Гость (09:13:33 02-03-2026) Учиться, читать, изучать иностранные языки не пробовали?... Сначала пусть научатся руки после туалета мыть.

@

10:01:02 02-03-2026

Гость (06:26:52 02-03-2026) Дизлайнинги, ребрейдинги и транскрибирования тоже попрошу пе... Верх цинизма я встретил как-то на одном из рекламных транспарантов - БАИНГ (ей богу не вру)...

Гость

08:24:07 02-03-2026

бюджетнички решили в очередной раз поживиться за счет полуживого малого бизнеса

Гость

08:26:54 02-03-2026

А лет через пять, может даже и раньше, все взад переименовывать!

Гость

09:01:44 02-03-2026

Как Фэйри и Аос транскрибировали, так и будет. Какие проблемы.

@

10:21:25 02-03-2026

Гость (09:01:44 02-03-2026) Как Фэйри и Аос транскрибировали, так и будет. Какие проблем... Fairy (в переводе - сказочный) - в ФЭЙРИ - ДА БЕЗ ПРОБЛЕМ!

Гость

10:54:47 02-03-2026

Гость (09:01:44 02-03-2026) Как Фэйри и Аос транскрибировали, так и будет. Какие проблем... Как раз проблема) Если это не зарегистрированный товарный знак, то должен быть перевод. Опять же, даже если это зарегистрированный товарный знак, то рядом должно быть русское название.

Гость

11:39:33 02-03-2026

так уже давно об этом говорят, а если не чесались до последнего, то сами себе буратины, не жалко дураков, теперь будут колоссальные убытки)))

Гость

12:17:09 02-03-2026

Гость (11:39:33 02-03-2026) так уже давно об этом говорят, а если не чесались до последн... И чему вы радуетесь? Тому, что на ровном месте опять будет повышение цен? Вы же не думаете, что бизнес посыплет голову пеплом и уйдет в минус?)

Гость

12:40:43 02-03-2026

Аутсорсеров на рею!

Гость

13:04:26 02-03-2026

регистрируйте ТМ (от 25000 р, недорого пока) да и всё. что ноете?

Гость

13:43:15 02-03-2026

Насколько надо презирать окружающих и не уважать самих себя, чтобы при наличии простых русских слов, обозначающих вполне конкретные вещи и понятия, употреблять англицизмы! Как папуасы какие, прости господи...

Гость

16:28:46 02-03-2026

Гость (13:43:15 02-03-2026) Насколько надо презирать окружающих и не уважать самих себя,... Почему эти полиглоты не используют китайские иероглифы? А что,столько носителей в мире!

Гость

17:04:35 02-03-2026

Гость (13:43:15 02-03-2026) Насколько надо презирать окружающих и не уважать самих себя,... Правильно, не автомобиль, а самодвижущаяся повозка, не самолет, а летало, не джинсы, а спецодежда трудового народа в США, не виски, а ихняя самогонка. Че уж тут….

Гость

14:43:26 02-03-2026

Когда скучно и нечем заняться.

Гость

16:58:31 02-03-2026

Запретить! Тупорылые законодатели, язык это живая среда, Даля пусть перечитают.

Гость

20:29:22 02-03-2026

Ну да, англичане ценят и любят свой язык, в отличие от нас - носителей русского языка, минимум 30% пишут с ошибками, так ещё и половину слов заменили. А ведь язык - это основа культурного кода нации, а мы его вроде как стесняемся, что ли...

