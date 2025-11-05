Певец Shaman и Екатерина Мизулина официально поженились в Донецке. Видео
Церемония регистрации состоялась в местном ЗАГСе
05 ноября 2025, 19:05, ИА Амител
Певец Shaman и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина официально оформили брак в Донецке. Церемония регистрации состоялась в местном ЗАГСе. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Пара ранее комментировала свои отношения публично. Сведения о свадьбе подтвердились после появления совместного видео с церемонии.
Shaman, известный своими патриотическими песнями, и Екатерина Мизулина, занимающаяся вопросами интернет-безопасности и защиты детей в Сети, уже не раз появлялись вместе на общественных мероприятиях.
Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина высказала сомнения в достоверности сообщений о массовых взломах аккаунтов популярных блогеров в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской, террористической и запрещенной).
19:34:34 05-11-2025
Пришествие антихриста всё ближе
20:09:36 05-11-2025
Гость (19:34:34 05-11-2025) Пришествие антихриста всё ближе... Антихрист пришел давно, по делам его видно в России.
19:45:22 05-11-2025
счастливой семейной жизни! Конечно, первым делом заняться улучшением демографической ситуации в стране.
19:55:22 05-11-2025
в Донецке? а что их связывает с этим славным городом?
20:01:42 05-11-2025
И какой же у нее теперь фамилий?
22:35:52 05-11-2025
Musik (20:01:42 05-11-2025) И какой же у нее теперь фамилий? ... Дронозулина
18:07:40 06-11-2025
Musik (20:01:42 05-11-2025) И какой же у нее теперь фамилий? ... Шизулины
20:10:32 05-11-2025
На 8 лет старше деваха бездетная...со связями..не простушка...ну скажите мне , что это любоффь
20:20:42 05-11-2025
Екатерина Шаманова. В 40 лет улучшает демографию.
21:03:50 05-11-2025
Пузырек (20:20:42 05-11-2025) Екатерина Шаманова. В 40 лет улучшает демографию.... Не звучит даже.
10:52:23 06-11-2025
Musik (21:03:50 05-11-2025) Не звучит даже. ... ШаМиз. Так - звучит.
20:55:25 05-11-2025
Хотелось бы знать источники финансирования лиги безопасного интернета и процедуру выбора её главы
22:04:46 05-11-2025
Гость (20:55:25 05-11-2025) Хотелось бы знать источники финансирования лиги безопасного ...
Так мамочка её пропихнула. Яблоко от яблони...
06:27:51 06-11-2025
Sic semper tyrannis (22:04:46 05-11-2025) Так мамочка её пропихнула. Яблоко от яблони... ... Это называется "Хорошие гены", когда от мамы достаётся не только внешность, но и квартиры, заводы, счета в банках))
23:33:03 05-11-2025
"Роман", видимо, не без взаимовыгодного навара!?
07:46:49 06-11-2025
Что то у мальчика не видно счастья на лице. Да и откуда счастью взяться если за спиной стоят абреки.
08:04:50 06-11-2025
Ребята и девчата! Что ж мы такими стали злыми, что не хотим порадоваться счастью молодых. Ведь они нашли друг друга, пожелаем им счастья и радости в жизни!
Интересно, каких годов рождения комментаторы, злословившие по поводу молодых.Наверно, самые старшие - горбачевских дней, а так же постсоветских дней.
Деградируем, по-моему, потихоньку нравственно.Естественно, закон капитализма, как нас учили, "Человек человеку -волк".
09:35:15 06-11-2025
Горожанин. (08:04:50 06-11-2025) Ребята и девчата! Что ж мы такими стали злыми, что не хотим ... Без свадебного платья не щитово. Видно же, что хайп на публику в зелёных рубахах.
Это просто неуважение к брачным традициям на Руси - так вычурно и безвкусно одеваться на праздник.
09:55:16 06-11-2025
Гость (09:35:15 06-11-2025) Без свадебного платья не щитово. Видно же, что хайп на публи... Там народ где-то погуглил, сколько стоят эти их рубашечки. Бают, свадебное платье бы обошлось дешевле)
08:18:23 06-11-2025
Show must go on.
09:12:51 06-11-2025
Ну все, пока десяток не родят, нещитово.
13:30:20 06-11-2025
Букет не в тему однако...полевые цветочки надо- полевые!)))