Певец Shaman и Екатерина Мизулина официально поженились в Донецке. Видео

Церемония регистрации состоялась в местном ЗАГСе

05 ноября 2025, 19:05, ИА Амител

Певец Shaman и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина официально оформили брак в Донецке. Церемония регистрации состоялась в местном ЗАГСе. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Пара ранее комментировала свои отношения публично. Сведения о свадьбе подтвердились после появления совместного видео с церемонии.

Shaman, известный своими патриотическими песнями, и Екатерина Мизулина, занимающаяся вопросами интернет-безопасности и защиты детей в Сети, уже не раз появлялись вместе на общественных мероприятиях.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина высказала сомнения в достоверности сообщений о массовых взломах аккаунтов популярных блогеров в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской, террористической и запрещенной).