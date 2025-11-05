НОВОСТИОбщество

Певец Shaman и Екатерина Мизулина официально поженились в Донецке. Видео

Церемония регистрации состоялась в местном ЗАГСе

05 ноября 2025, 19:05, ИА Амител

Певец Shaman и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина официально оформили брак в Донецке. Церемония регистрации состоялась в местном ЗАГСе. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Пара ранее комментировала свои отношения публично. Сведения о свадьбе подтвердились после появления совместного видео с церемонии.

Shaman, известный своими патриотическими песнями, и Екатерина Мизулина, занимающаяся вопросами интернет-безопасности и защиты детей в Сети, уже не раз появлялись вместе на общественных мероприятиях.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина высказала сомнения в достоверности сообщений о массовых взломах аккаунтов популярных блогеров в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской, террористической и запрещенной).

Комментарии 22

Avatar Picture
Гость

19:34:34 05-11-2025

Пришествие антихриста всё ближе

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:09:36 05-11-2025

Гость (19:34:34 05-11-2025) Пришествие антихриста всё ближе... Антихрист пришел давно, по делам его видно в России.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

19:45:22 05-11-2025

счастливой семейной жизни! Конечно, первым делом заняться улучшением демографической ситуации в стране.

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

19:55:22 05-11-2025

в Донецке? а что их связывает с этим славным городом?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

20:01:42 05-11-2025

И какой же у нее теперь фамилий?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:35:52 05-11-2025

Musik (20:01:42 05-11-2025) И какой же у нее теперь фамилий? ... Дронозулина

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:07:40 06-11-2025

Musik (20:01:42 05-11-2025) И какой же у нее теперь фамилий? ... Шизулины

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:10:32 05-11-2025

На 8 лет старше деваха бездетная...со связями..не простушка...ну скажите мне , что это любоффь

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пузырек

20:20:42 05-11-2025

Екатерина Шаманова. В 40 лет улучшает демографию.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

21:03:50 05-11-2025

Пузырек (20:20:42 05-11-2025) Екатерина Шаманова. В 40 лет улучшает демографию.... Не звучит даже.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

10:52:23 06-11-2025

Musik (21:03:50 05-11-2025) Не звучит даже. ... ШаМиз. Так - звучит.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:55:25 05-11-2025

Хотелось бы знать источники финансирования лиги безопасного интернета и процедуру выбора её главы

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Sic semper tyrannis

22:04:46 05-11-2025

Гость (20:55:25 05-11-2025) Хотелось бы знать источники финансирования лиги безопасного ...
Так мамочка её пропихнула. Яблоко от яблони...

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

06:27:51 06-11-2025

Sic semper tyrannis (22:04:46 05-11-2025) Так мамочка её пропихнула. Яблоко от яблони... ... Это называется "Хорошие гены", когда от мамы достаётся не только внешность, но и квартиры, заводы, счета в банках))

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:33:03 05-11-2025

"Роман", видимо, не без взаимовыгодного навара!?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:46:49 06-11-2025

Что то у мальчика не видно счастья на лице. Да и откуда счастью взяться если за спиной стоят абреки.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Горожанин.

08:04:50 06-11-2025

Ребята и девчата! Что ж мы такими стали злыми, что не хотим порадоваться счастью молодых. Ведь они нашли друг друга, пожелаем им счастья и радости в жизни!
Интересно, каких годов рождения комментаторы, злословившие по поводу молодых.Наверно, самые старшие - горбачевских дней, а так же постсоветских дней.
Деградируем, по-моему, потихоньку нравственно.Естественно, закон капитализма, как нас учили, "Человек человеку -волк".

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:35:15 06-11-2025

Горожанин. (08:04:50 06-11-2025) Ребята и девчата! Что ж мы такими стали злыми, что не хотим ... Без свадебного платья не щитово. Видно же, что хайп на публику в зелёных рубахах.
Это просто неуважение к брачным традициям на Руси - так вычурно и безвкусно одеваться на праздник.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:55:16 06-11-2025

Гость (09:35:15 06-11-2025) Без свадебного платья не щитово. Видно же, что хайп на публи... Там народ где-то погуглил, сколько стоят эти их рубашечки. Бают, свадебное платье бы обошлось дешевле)

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Стас Пле

08:18:23 06-11-2025

Show must go on.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:12:51 06-11-2025

Ну все, пока десяток не родят, нещитово.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:30:20 06-11-2025

Букет не в тему однако...полевые цветочки надо- полевые!)))

  1 Нравится
Ответить
