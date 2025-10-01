Пилота, экстренно посадившего самолет в поле под Новосибирском, будут судить в Омске

Дело Сергея Белова было решено перенести из-за большого количества свидетелей и потерпевших, проживающих в Омске

01 октября 2025, 15:38, ИА Амител

Посаженный под Новосибирском самолет / Фото: t.me/uralairlines_official

Рассмотрение дела Сергея Белова, экс-пилота "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку на пшеничное поле в сентябре 2023 года, будет продолжено в Омске. Восьмой кассационный суд общей юрисдикции одобрил запрос Белова о переносе разбирательства, о чем сообщает ТАСС.

Теперь слушания пройдут не в Барабинском районном суде Новосибирской области, а в Центральном суде Омска. Это связано с тем, что основная часть пострадавших и очевидцев по этому делу проживает на территории Омской области. Прокурор поддержал ходатайство, поданное пилотом.

Инцидент произошел 12 сентября 2023 года. Самолет Сочи – Омск совершил посадку в поле в Новосибирской области. В процессе несколько пассажиров пострадали, но никто не погиб. Как выяснилось позднее, экипаж прервал посадку в аэропорту Омск-Центральный из-за отказа гидросистемы и направился в аэропорт Толмачево в Новосибирской области. Однако топлива на весь путь не хватило.