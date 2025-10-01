НОВОСТИОбщество

Пилота, экстренно посадившего самолет в поле под Новосибирском, будут судить в Омске

Дело Сергея Белова было решено перенести из-за большого количества свидетелей и потерпевших, проживающих в Омске

01 октября 2025, 15:38, ИА Амител

Посаженный под Новосибирском самолет / Фото: t.me/uralairlines_official
Рассмотрение дела Сергея Белова, экс-пилота "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку на пшеничное поле в сентябре 2023 года, будет продолжено в Омске. Восьмой кассационный суд общей юрисдикции одобрил запрос Белова о переносе разбирательства, о чем сообщает ТАСС.

Теперь слушания пройдут не в Барабинском районном суде Новосибирской области, а в Центральном суде Омска. Это связано с тем, что основная часть пострадавших и очевидцев по этому делу проживает на территории Омской области. Прокурор поддержал ходатайство, поданное пилотом.

Инцидент произошел 12 сентября 2023 года. Самолет Сочи – Омск совершил посадку в поле в Новосибирской области. В процессе несколько пассажиров пострадали, но никто не погиб. Как выяснилось позднее, экипаж прервал посадку в аэропорту Омск-Центральный из-за отказа гидросистемы и направился в аэропорт Толмачево в Новосибирской области. Однако топлива на весь путь не хватило.

Комментарии 11

Avatar Picture
Кхм...

15:44:44 01-10-2025

А вот если бы самолёт пилот разбил - было бы шито-крыто.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Незнакомка

16:14:55 01-10-2025

Главное он спас людей

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:51:25 01-10-2025

Незнакомка (16:14:55 01-10-2025) Главное он спас людей... Первоначально он хотел их всех угробить в результате своих кривых расчётов и действий. То что люди выжили - не его заслуга, а стечение обстоятельств. Ну и сам он в конце полёта подыхать не захотел. А не подох сам - следом не погибли остальные.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:25:42 01-10-2025

Гость (16:51:25 01-10-2025) Первоначально он хотел их всех угробить в результате своих к... Откель пишешь, подыхальщик?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:36:21 01-10-2025

Жизни людям сохранил..самолёт сберёг..теперь ещё и под суд...воистину непредсказуемы наши страна,властители и законы...вместо того чтоб в ноги упасть ,что люди живы- под суд его...где гарантия ,что он при посадке в аэропорту не рассырался бы..

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:52:21 01-10-2025

Гость (16:36:21 01-10-2025) Жизни людям сохранил..самолёт сберёг..теперь ещё и под суд..... На поле безопаснее садиться, чем в аэропорту? Головой то подумай. Летун обделался и людей чуть не угробил.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:26:57 01-10-2025

Гость (16:52:21 01-10-2025) На поле безопаснее садиться, чем в аэропорту? Головой то под... Чуть не считается.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

16:42:41 01-10-2025

без суда - никак. система такая отработки летных происшествий.
удачи летуну!

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:53:02 01-10-2025

Musik (16:42:41 01-10-2025) без суда - никак. система такая отработки летных происшестви... В зиндан этого летуна лет на 20, рядом с Манишиным. И пусть за самолёт рассчитывается.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:09:11 01-10-2025

Ой ой ой, раздухарились, вам не угодить, впрочем как всегда

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:23:12 01-10-2025

Гость (17:09:11 01-10-2025) Ой ой ой, раздухарились, вам не угодить, впрочем как всегда... Всем не угодишь. На словах в том числе)

  0 Нравится
Ответить
