Пилота, экстренно посадившего самолет в поле под Новосибирском, будут судить в Омске
Дело Сергея Белова было решено перенести из-за большого количества свидетелей и потерпевших, проживающих в Омске
01 октября 2025, 15:38, ИА Амител
Рассмотрение дела Сергея Белова, экс-пилота "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку на пшеничное поле в сентябре 2023 года, будет продолжено в Омске. Восьмой кассационный суд общей юрисдикции одобрил запрос Белова о переносе разбирательства, о чем сообщает ТАСС.
Теперь слушания пройдут не в Барабинском районном суде Новосибирской области, а в Центральном суде Омска. Это связано с тем, что основная часть пострадавших и очевидцев по этому делу проживает на территории Омской области. Прокурор поддержал ходатайство, поданное пилотом.
Инцидент произошел 12 сентября 2023 года. Самолет Сочи – Омск совершил посадку в поле в Новосибирской области. В процессе несколько пассажиров пострадали, но никто не погиб. Как выяснилось позднее, экипаж прервал посадку в аэропорту Омск-Центральный из-за отказа гидросистемы и направился в аэропорт Толмачево в Новосибирской области. Однако топлива на весь путь не хватило.
15:44:44 01-10-2025
А вот если бы самолёт пилот разбил - было бы шито-крыто.
16:14:55 01-10-2025
Главное он спас людей
16:51:25 01-10-2025
Незнакомка (16:14:55 01-10-2025) Главное он спас людей... Первоначально он хотел их всех угробить в результате своих кривых расчётов и действий. То что люди выжили - не его заслуга, а стечение обстоятельств. Ну и сам он в конце полёта подыхать не захотел. А не подох сам - следом не погибли остальные.
19:25:42 01-10-2025
Гость (16:51:25 01-10-2025) Первоначально он хотел их всех угробить в результате своих к... Откель пишешь, подыхальщик?
16:36:21 01-10-2025
Жизни людям сохранил..самолёт сберёг..теперь ещё и под суд...воистину непредсказуемы наши страна,властители и законы...вместо того чтоб в ноги упасть ,что люди живы- под суд его...где гарантия ,что он при посадке в аэропорту не рассырался бы..
16:52:21 01-10-2025
Гость (16:36:21 01-10-2025) Жизни людям сохранил..самолёт сберёг..теперь ещё и под суд..... На поле безопаснее садиться, чем в аэропорту? Головой то подумай. Летун обделался и людей чуть не угробил.
19:26:57 01-10-2025
Гость (16:52:21 01-10-2025) На поле безопаснее садиться, чем в аэропорту? Головой то под... Чуть не считается.
16:42:41 01-10-2025
без суда - никак. система такая отработки летных происшествий.
удачи летуну!
16:53:02 01-10-2025
Musik (16:42:41 01-10-2025) без суда - никак. система такая отработки летных происшестви... В зиндан этого летуна лет на 20, рядом с Манишиным. И пусть за самолёт рассчитывается.
17:09:11 01-10-2025
Ой ой ой, раздухарились, вам не угодить, впрочем как всегда
19:23:12 01-10-2025
Гость (17:09:11 01-10-2025) Ой ой ой, раздухарились, вам не угодить, впрочем как всегда... Всем не угодишь. На словах в том числе)