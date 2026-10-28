Игра закончилась со счетом 3:2

28 октября 2026, 12:22, ИА Амител

ХК "Динамо-Алтай" во время матча с "Магниткой" / Фото: сайт хоккейного клуба

В Магнитогорске 27 октября хоккейный клуб "Динамо-Алтай" выиграл в матче с "Магниткой" со счетом 3:2. Эта победа алтайских хоккеистов над командой "Металлурга" стала первой в истории ВХЛ, сообщает "Алтайский спорт".

Игрок Даниил Скориков открыл счет на шестой минуте. В первом периоде хозяева не смогли вывести шайбу из своей зоны, а алтайский игрок Эмиль Нургалиев броском в одно касание из круга вбрасывания забил шайбу в ворота. В начале второго периода Михаил Кабат довел счет до 3:0.

Однако "Магнитка" в середине третьего периода сократила отставание, а затем забросила и вторую шайбу. Но игроки "Динамо-Алтай" смогли сохранить преимущество. Этот успех стал для команды лишь вторым в гостевой серии и прервал череду из десяти поражений.

Следующая игра клуба пройдет в Челябинске, хоккеисты команды Барнаула сыграют с командой "Челмет".