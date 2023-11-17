Она соединит разнообразие национальных колоритов под единой ценностью, которую представляет человек

17 ноября 2023, 14:00, ИА Амител

Концертный номер / Фото: ансамбль "Алтай"

Государственный молодежный ансамбль песни и танца "Алтай" им. А.Ф. Березикова представил новую концертную программу, которая соединит совершенно разные концертные номера, сохранив хорошие традиции голубого огонька. Выступления отличаются творческой составляющей, однако объединены одной идеей – сохранением мира, добра, семейных ценностей и человеческих отношений.

Программа соединит все континенты земного шара, разные национальные колориты и расскажет о том, что главное – это, конечно, человек.

Поднять новогодние настроение обязательно помогут сказочные герои, которые как и всегда подарят надежду на Чудо.

Концертная программа осуществлена в рамках реализации гранта губернатора Алтайского края в сфере культуры.

Возрастное ограничение: 12+