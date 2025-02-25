По пять тысяч на нянечку. Жительницу Новосибирска возмутили поборы в детском саду
Родительский комитет выпускной группы начал заранее собирать деньги на подарки для сотрудников детсада
25 февраля 2025, 20:00, ИА Амител
Мать одного из воспитанников новосибирского детского сада возмутилась сбором денег на подарки для сотрудников учреждения. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".
По словам женщины, родительский комитет выпускной группы начал заранее собирать средства на подарки для воспитателей и нянечек.
"Для каждого воспитателя собирают по 10 тысяч, для каждой нянечки – по 5 тысяч. С учетом того, что в группе моего сына более 30 детей, выходит, по три тысячи родители должны заплатить", – рассказала она.
При этом мать мальчика не уверена, знает ли руководство детского сада о таких сборах.
Женщина не готова платить, потому что долго добивалась, чтобы ее сын попал в логопедическую группу – нужна была помощь, чтобы поставить определенные звуки. Однако с ребенком отдельно не занималась: сказали, что у него ситуация лучше, чем у многих.
"В итоге нам пришлось оплачивать дополнительные занятия у других специалистов. И я сейчас не понимаю, почему теперь должна платить эти деньги, раз мой ребенок в выпускной группе. Еще планируется купить подарок детсаду, но я в этом участвовать не собираюсь", – сказала женщина.
Юристы подтверждают, что никто не может обязать родителей сдавать деньги на подарки. По закону человек может ничего не сдавать или, например, подарить что-то лично, отметил адвокат Константин Зиновьев.
"Если же родительский комитет продолжит что-то требовать, то их действия в этом случае могут быть расценены как вымогательство – а это уже уголовная статья. И другие родители будут вправе обратиться с заявлением в прокуратуру и департамент образования", – пояснил он.
20:39:38 25-02-2025
Не готов, иди мимо и всё.
20:48:27 25-02-2025
Брошенка?
22:15:38 25-02-2025
Гость (20:48:27 25-02-2025) Брошенка?...
Инцел?
22:02:36 25-02-2025
Достали уже поборами. Вымогательство сплошное.
05:40:49 26-02-2025
Вымогательство! Сажать за это!
07:22:15 26-02-2025
С воспитателем и няньками надо дружить. Много детей в группе-нагрузка. Открыл форточку на 10 мин. Нагрузка пропала недели на 2. Им то ладно, а как вам на работе?
08:19:58 26-02-2025
30 детей*3000 рублей=90000 рублей. Вопрос: сколько воспитателей и нянечек в группе, если воспитателю дарят 10000 рублей, а нянечке 5000 рублей???
08:57:27 26-02-2025
жизненные ситуации и количество денек бывают разные. но никто не отменял просто гнилых, которые за копейку в благодарность удавятся. у кого хотя бы знакомые работают в д.садах знают, насколько это не благодарный и изнуряющий труд. у дочери была замечательная воспитательница, и видя какая грызня начинается из-за подарков, какое давление было со стороны сада, что запрещено принимать подарки, молча ни с кем не договариваясь отблагодарил конвертами. в том то и дело благодарность дело очень добровольное, только очень уж разучились мы говорить спасибо тем кто делает нам великое благо.