По пять тысяч на нянечку. Жительницу Новосибирска возмутили поборы в детском саду

Родительский комитет выпускной группы начал заранее собирать деньги на подарки для сотрудников детсада

25 февраля 2025, 20:00, ИА Амител

Кукла в детском саду / Фото: amic.ru

Мать одного из воспитанников новосибирского детского сада возмутилась сбором денег на подарки для сотрудников учреждения. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

По словам женщины, родительский комитет выпускной группы начал заранее собирать средства на подарки для воспитателей и нянечек.

"Для каждого воспитателя собирают по 10 тысяч, для каждой нянечки – по 5 тысяч. С учетом того, что в группе моего сына более 30 детей, выходит, по три тысячи родители должны заплатить", – рассказала она.

При этом мать мальчика не уверена, знает ли руководство детского сада о таких сборах.

Женщина не готова платить, потому что долго добивалась, чтобы ее сын попал в логопедическую группу – нужна была помощь, чтобы поставить определенные звуки. Однако с ребенком отдельно не занималась: сказали, что у него ситуация лучше, чем у многих.

"В итоге нам пришлось оплачивать дополнительные занятия у других специалистов. И я сейчас не понимаю, почему теперь должна платить эти деньги, раз мой ребенок в выпускной группе. Еще планируется купить подарок детсаду, но я в этом участвовать не собираюсь", – сказала женщина.

Юристы подтверждают, что никто не может обязать родителей сдавать деньги на подарки. По закону человек может ничего не сдавать или, например, подарить что-то лично, отметил адвокат Константин Зиновьев.