Клещи атакуют: за неделю на Алтае от укусов паразитов пострадали более 100 человек

Наибольшая активность клещей отмечена в Горно-Алтайске

15 апреля 2026, 11:03, ИА Амител

Клещ / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В Республике Алтай за неделю зарегистрировали 101 случай присасывания клещей, среди пострадавших — 45 детей. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

С начала эпидсезона в Республике Алтай пострадали уже 139 человек, включая 60 детей. У одного пациента диагностирован клещевой энцефалит, у троих — клещевой сыпной тиф, у двоих — иксодовый клещевой боррелиоз.

Наибольшая активность клещей отмечена в Горно-Алтайске — 35 случаев за неделю. В Онгудайском и Чемальском районах зафиксировано по 13 пострадавших, в Усть-Канском — восемь. В Кош-Агачском, Турочакском и Усть-Коксинском районах — по шесть случаев.

В ведомстве призывают соблюдать меры защиты при посещении дач и лесных зон: регулярно осматривать себя и близких, использовать акарицидные средства, а также проверять домашних животных.

«При присасывании клеща следует своевременно обращаться в медицинские организации для решения вопроса о назначении экстренной профилактики клещевых инфекций», — подчеркнули специалисты.

Проверить клеща на инфекции можно в Центре гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай в Горно-Алтайске на проспекте Коммунистическом, 173/2.

Ранее биолог Дмитрий Сафонов пояснил, что резкий рост численности клещей в России связан со снежной зимой и ранним потеплением. Из‑за этого насекомые проснулись примерно на месяц раньше обычного срока.