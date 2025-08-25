Почти 90% клиентов Билайна считают, что нейросети помогают экономить в путешествиях

Опрос показал, что люди используют искусственный интеллект для поиска билетов, отелей, развлечений и составления маршрутов

Девушка. Ноутбук / Фото: KamranAydinov / ru.freepik.com

Около 90% опрошенных клиентов Билайна считают, что с помощью нейросетей можно снизить расходы в путешествиях. Такие результаты представил сервис маркетинговых исследований "Мобильные опросы" Билайна, изучив мнение респондентов о роли нейросетей при подготовке к летнему отдыху.

По данным опроса, чаще всего клиенты применяют искусственный интеллект, чтобы найти билеты и отели по выгодной цене. На втором месте – поиск необычных мест и развлечений, далее – составление маршрутов. Реже пользователи ищут в нейросетях информацию о местных обычаях и климате. Кроме того, 87% опрошенных думают, что в случае экстренных ситуаций цифровые алгоритмы подскажут выход.

Нейросети способны сделать ярче повседневный летний досуг. В том, что они помогают найти развлечения, уверены 93% респондентов. Абсолютное большинство опрошенных с помощью нейросетей собирают информацию об интересных событиях, на втором месте – создание персональных подборок фильмов и музыки, следом идет генерация идей для тематических встреч с друзьями. Завершает список помощь в организации поездок на природу.

Иллюстрация предоставлена пресс-службой Билайна

Примечательно, что нейросетями пользуются все респонденты, при этом почти каждый второй абонент обращается к ним ежедневно. Чтобы упростить использование современных технологий, Билайн разработал платформу "план б." *. Она предоставляет доступ к топовым нейросетям ChatGPT, DeepSeek, Gemini**, которые могут помочь мониторить билеты, искать локации, составлять маршруты путешествий и подбирать варианты отдыха.

В "план б." также включили компенсацию "Телеграм Премиум" в течение шести месяцев, 100 Гб, возможность оплаты подписки на иностранные приложения с баланса телефона, безлимит на три часа, 30 минут на Whoosh** каждый месяц и многое другое.

*В тарифный план включен бесплатный доступ к ряду популярных нейросетей. Количество запросов ограничено.

**ChatGPT ("ЧатДжиПиТи"); DeepSeek ("ДипСик"); Gemini ("Джеминай")

Исследование проводили среди абонентов Билайн, выразивших согласие на участие в опросе. Общее количество респондентов – 309 человек, мужчины и женщины (48% и 52% соответственно). Сервис маркетинговых исследований "Мобильные опросы" 12+

Фото: ru.freepik.com

