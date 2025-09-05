Почти половина детей мигрантов на Алтае провалила вступительный тест по русскому в школах
Обязательные тестирования для поступления в образовательные учреждения проводили впервые – их ввели в этом году
Обязательное тестирование по русскому языку, необходимое для поступления в школу, в 2025 году в Алтайском крае успешно прошли 48 детей мигрантов. Об этом в ходе интернет-форума на сайте регионального правительства сообщила замминистра образования и науки края Лариса Терновая.
Тестирования прошли с 1 апреля по 18 августа 2025 года, рассказала замглавы регионального Минобра. По ее словам, в экзаменах для получения возможности учиться в одной из алтайских школ за этот период приняли участие 80 детей – это иностранные граждане и лица без гражданства. Наибольшее число сдававших было в Барнауле и Рубцовске.
«Успешно прошли тестирование и были зачислены в общеобразовательные организации 48 обучающихся. Из 48 обучающихся наибольшее количество детей первого класса, но есть представители из остальных», – сообщила Терновая. При этом 32 ребенка не смогли пройти тестирование, так что их до поступления в школу не допустили. Замминистра напомнила, что они имеют право пройти повторный экзамен лишь через три месяца после предыдущего. При этом родители могут отдать ребенка на бесплатные уроки по русскому языку – в Алтайском крае определены учреждения, где проводят такие занятия.
Напомним, в этом году в российских школах впервые ввели обязательное тестирование по русскому языку для иностранных детей. Сдавать экзамен нужно при поступлении – детям, которые к этому моменту уже учились в одной из российских школ, ничего проходить не нужно. Задания в экзамене отличаются в зависимости от возраста ребенка. Для первоклассников это лишь устные вопросы, в ходе которых преподаватель выясняет, насколько будущий школьник способен понимать русскую речь и общаться с учителями и одноклассниками.
07:03:18 05-09-2025
Думаете наши все сдадут? В соцсетях больше половины с ошибками пишут. Даже я.
11:59:25 05-09-2025
Гость (07:03:18 05-09-2025) Думаете наши все сдадут? В соцсетях больше половины с ошибка... При чем тут как пишет, если они устную русскую речь не понимают.
10:12:02 08-09-2025
Гость (07:03:18 05-09-2025) Думаете наши все сдадут? В соцсетях больше половины с ошибка... Мы хотя бы можем понять друг друга.
07:06:27 05-09-2025
А местные все прошли?
08:34:34 05-09-2025
Почему для иностранцев уроки бесплатные? Пусть репетиторов нанимают, как все россияне.
08:40:00 05-09-2025
А что, педагоги не способствуют? Или другие заинтересованные личности?
09:06:10 05-09-2025
Чемодан-вокзал-кишлак...
09:11:36 05-09-2025
Взрослые иностранные специалисты легко покупают экзамены, а для детей наверно ценник подняли.
10:24:42 05-09-2025
Давно пора. Приехал сюда жить, изучай язык и историю страны. Живи по людски, а не смотри исподлобья.
13:12:59 05-09-2025
Иванна (10:24:42 05-09-2025) Давно пора. Приехал сюда жить, изучай язык и историю страны.... Иванна, история, это сплошные ошибки живших в те времена и которые не дают уроки ныне живущим. У Бога сказано, не оглядывайся никогда назад, то бишь в историю, а живи по Божеским Законам в настоящие время и все будет пучком.
16:58:01 05-09-2025
Гость (13:12:59 05-09-2025) Иванна, история, это сплошные ошибки живших в те времена и к... у нас тут законы Российской Федерации, а по божьим, живите у себя дома и в специально отведенных местах.
18:28:30 05-09-2025
Элен без ребят (16:58:01 05-09-2025) у нас тут законы Российской Федерации, а по божьим, живите у... Элен бездетная, живешь по законам Р.Ф. и плачешь здесь, что жить трудно на Руси.
11:06:20 05-09-2025
что тут делают дети мигрантов? Мне россиянину это зачем вообще? С какого перепуга мои налоги идут на проведение каких то экзаменов для чужаков, на их пособия, на льготы их родственничкам, которые тут ни дня не проработали и получают все на халяву, а свои пенсионеры по помойкам лазают и за просрочку дерутся. Мы что делаем то?
13:10:11 05-09-2025
Комментаторы как-будто не умеют думать о завтрашнем дне вообще...
Ну запретили им учиться в школе, а что дальше? Скорее всего тратить деньги на репетитора такие семьи не станут. Дети будут болтаться на улице все время, лишатся культурного и общественного взаимодействия со сверстниками, по сути замыкаясь на собственную семью и диаспору. Ни о какой ассимиляции уже не будет идти речи. К 18 годам они не смогут ни поступить куда-нибудь без среднего образования, ни устроиться на работу. По факту государство сейчас создало своими руками идеальные условия для образования националистических банд.
17:00:23 05-09-2025
Гость (13:10:11 05-09-2025) Комментаторы как-будто не умеют думать о завтрашнем дне вооб... все правильно вы написали! мало того, что межнациональную политику у нас упустили и получили поколение соседей- русофобов, так ещё и это.