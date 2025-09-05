НОВОСТИОбщество

Почти половина детей мигрантов на Алтае провалила вступительный тест по русскому в школах

Обязательные тестирования для поступления в образовательные учреждения проводили впервые – их ввели в этом году

05 сентября 2025, 06:40, ИА Амител

Российский флаг / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Российский флаг / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Обязательное тестирование по русскому языку, необходимое для поступления в школу, в 2025 году в Алтайском крае успешно прошли 48 детей мигрантов. Об этом в ходе интернет-форума на сайте регионального правительства сообщила замминистра образования и науки края Лариса Терновая.

Тестирования прошли с 1 апреля по 18 августа 2025 года, рассказала замглавы регионального Минобра. По ее словам, в экзаменах для получения возможности учиться в одной из алтайских школ за этот период приняли участие 80 детей – это иностранные граждане и лица без гражданства. Наибольшее число сдававших было в Барнауле и Рубцовске.

«Успешно прошли тестирование и были зачислены в общеобразовательные организации 48 обучающихся. Из 48 обучающихся наибольшее количество детей первого класса, но есть представители из остальных», – сообщила Терновая. При этом 32 ребенка не смогли пройти тестирование, так что их до поступления в школу не допустили. Замминистра напомнила, что они имеют право пройти повторный экзамен лишь через три месяца после предыдущего. При этом родители могут отдать ребенка на бесплатные уроки по русскому языку – в Алтайском крае определены учреждения, где проводят такие занятия.

Напомним, в этом году в российских школах впервые ввели обязательное тестирование по русскому языку для иностранных детей. Сдавать экзамен нужно при поступлении – детям, которые к этому моменту уже учились в одной из российских школ, ничего проходить не нужно. Задания в экзамене отличаются в зависимости от возраста ребенка. Для первоклассников это лишь устные вопросы, в ходе которых преподаватель выясняет, насколько будущий школьник способен понимать русскую речь и общаться с учителями и одноклассниками.

Фото: Ben Mullins / unsplash.com

Комментарии 15

Avatar Picture
Гость

07:03:18 05-09-2025

Думаете наши все сдадут? В соцсетях больше половины с ошибками пишут. Даже я.

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:59:25 05-09-2025

Гость (07:03:18 05-09-2025) Думаете наши все сдадут? В соцсетях больше половины с ошибка... При чем тут как пишет, если они устную русскую речь не понимают.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:12:02 08-09-2025

Гость (07:03:18 05-09-2025) Думаете наши все сдадут? В соцсетях больше половины с ошибка... Мы хотя бы можем понять друг друга.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:06:27 05-09-2025

А местные все прошли?

  -21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:34:34 05-09-2025

Почему для иностранцев уроки бесплатные? Пусть репетиторов нанимают, как все россияне.

  29 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:40:00 05-09-2025

А что, педагоги не способствуют? Или другие заинтересованные личности?

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:06:10 05-09-2025

Чемодан-вокзал-кишлак...

  25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

09:11:36 05-09-2025

Взрослые иностранные специалисты легко покупают экзамены, а для детей наверно ценник подняли.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иванна

10:24:42 05-09-2025

Давно пора. Приехал сюда жить, изучай язык и историю страны. Живи по людски, а не смотри исподлобья.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:12:59 05-09-2025

Иванна (10:24:42 05-09-2025) Давно пора. Приехал сюда жить, изучай язык и историю страны.... Иванна, история, это сплошные ошибки живших в те времена и которые не дают уроки ныне живущим. У Бога сказано, не оглядывайся никогда назад, то бишь в историю, а живи по Божеским Законам в настоящие время и все будет пучком.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

16:58:01 05-09-2025

Гость (13:12:59 05-09-2025) Иванна, история, это сплошные ошибки живших в те времена и к... у нас тут законы Российской Федерации, а по божьим, живите у себя дома и в специально отведенных местах.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:28:30 05-09-2025

Элен без ребят (16:58:01 05-09-2025) у нас тут законы Российской Федерации, а по божьим, живите у... Элен бездетная, живешь по законам Р.Ф. и плачешь здесь, что жить трудно на Руси.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:06:20 05-09-2025

что тут делают дети мигрантов? Мне россиянину это зачем вообще? С какого перепуга мои налоги идут на проведение каких то экзаменов для чужаков, на их пособия, на льготы их родственничкам, которые тут ни дня не проработали и получают все на халяву, а свои пенсионеры по помойкам лазают и за просрочку дерутся. Мы что делаем то?

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:10:11 05-09-2025

Комментаторы как-будто не умеют думать о завтрашнем дне вообще...
Ну запретили им учиться в школе, а что дальше? Скорее всего тратить деньги на репетитора такие семьи не станут. Дети будут болтаться на улице все время, лишатся культурного и общественного взаимодействия со сверстниками, по сути замыкаясь на собственную семью и диаспору. Ни о какой ассимиляции уже не будет идти речи. К 18 годам они не смогут ни поступить куда-нибудь без среднего образования, ни устроиться на работу. По факту государство сейчас создало своими руками идеальные условия для образования националистических банд.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

17:00:23 05-09-2025

Гость (13:10:11 05-09-2025) Комментаторы как-будто не умеют думать о завтрашнем дне вооб... все правильно вы написали! мало того, что межнациональную политику у нас упустили и получили поколение соседей- русофобов, так ещё и это.

  -3 Нравится
Ответить
