Обязательные тестирования для поступления в образовательные учреждения проводили впервые – их ввели в этом году

05 сентября 2025, 06:40, ИА Амител

Российский флаг / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Обязательное тестирование по русскому языку, необходимое для поступления в школу, в 2025 году в Алтайском крае успешно прошли 48 детей мигрантов. Об этом в ходе интернет-форума на сайте регионального правительства сообщила замминистра образования и науки края Лариса Терновая.

Тестирования прошли с 1 апреля по 18 августа 2025 года, рассказала замглавы регионального Минобра. По ее словам, в экзаменах для получения возможности учиться в одной из алтайских школ за этот период приняли участие 80 детей – это иностранные граждане и лица без гражданства. Наибольшее число сдававших было в Барнауле и Рубцовске.

«Успешно прошли тестирование и были зачислены в общеобразовательные организации 48 обучающихся. Из 48 обучающихся наибольшее количество детей первого класса, но есть представители из остальных», – сообщила Терновая. При этом 32 ребенка не смогли пройти тестирование, так что их до поступления в школу не допустили. Замминистра напомнила, что они имеют право пройти повторный экзамен лишь через три месяца после предыдущего. При этом родители могут отдать ребенка на бесплатные уроки по русскому языку – в Алтайском крае определены учреждения, где проводят такие занятия.

Напомним, в этом году в российских школах впервые ввели обязательное тестирование по русскому языку для иностранных детей. Сдавать экзамен нужно при поступлении – детям, которые к этому моменту уже учились в одной из российских школ, ничего проходить не нужно. Задания в экзамене отличаются в зависимости от возраста ребенка. Для первоклассников это лишь устные вопросы, в ходе которых преподаватель выясняет, насколько будущий школьник способен понимать русскую речь и общаться с учителями и одноклассниками.