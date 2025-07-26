Под Новосибирском мотоциклист на питбайке сбил 11-летнего мальчика и скрылся с места ДТП
Зачинщика аварии пока не нашли
26 июля 2025, 16:45, ИА Амител
Водитель питбайка сбил 11-летнего мальчика в поселке Кольцово Новосибирской области, сообщает "КП-Новосибирск".
ДТП случилось 17 июля. Ребенок с подружкой возвращался домой и переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. В этот момент на него наехал мотоциклист.
«Он потерял сознание сразу. Очнулся уже позже, когда мимо проходящие люди остановились и начали ему помогать», – рассказала мать потерпевшего.
По ее словам, байкер упал после наезда, подошел к ребенку, но, увидев, что тот не двигается, скрылся с места происшествия "как ни в чем не бывало".
Мальчика госпитализировали с сотрясением мозга и черепно-мозговой травмой.
«Диагноз серьезный – аксиальная травма. Сейчас нас уже выписали, но продолжаем лечение. Проходим курс уколов, наблюдаемся у невролога. Впереди как минимум год реабилитации», – отметила сибирячка.
Мальчик уже идет на поправку, но эмоционально из-за испуга еще не оправился.
Личность виновника до сих пор не установили: его лицо скрывал шлем, а транспортное средство не было зарегистрировано.
Полиция тем временем проводит оперативно-разыскные мероприятия. «В зависимости от тяжести причиненного вреда здоровью в отношении нарушителя будут применены ст. 12.24 КоАП РФ или ст. 264 УК РФ», – отметили в МВД.
17:16:15 26-07-2025
Семье пострадавшего оплачивать лечение до полного выздоровления + компенсация. Идиота на байке наказать - пороть родителей розгами обоих пока кожа на жопах не слезет и функции деторождения не исчезнут. Кто будет пороть? Так пусть друг друга и порят.
17:44:20 26-07-2025
За побег (на удачу), нужно всразу 10годиков плюсовать. Даже если бы мальчик встал и подошёл . Тогда ни побегут
А щяс только максимум 15 суток
Нск камерами увешан, поди найдут