Под стук колес. Куда поехать в путешествие из Барнаула на электричке и как сэкономить

Поездки на пригородном поезде – это комфортно и недорого

14 июля 2025, 17:30, ИА Амител erid: 2W5zFK92Wgp

Поезд / Фото предоставлено пресс-службой ОАО "РЖД"

Поездка в электричке или на поезде – особая романтика. Не нужно все время быть в напряжении, управляя автомобилем на трассе, трястись по плохим дорогам в автобусе. Сел в удобное кресло, выпил чая из кружки с подстаканником и комфортно, с кондиционером доехал до места. Тем более мест, куда всего за пару часов можно добраться по железной дороге, в Алтайском крае предостаточно. А сейчас можно сэкономить и вернуть часть стоимости билета в виде кешбэка.

Путешествие по краю на электричке

В Алтайском крае за работу электропоездов отвечает компания "Алтай-Пригород", подразделение РЖД. По региону курсирует несколько скорых поездов по разным направлениям.

Бийск

Поезда "Калина красная" и "Восток" позволят быстро, с комфортом и без пробок добраться до Бийска. Здесь уже можно познакомиться с самим городом, осмотреть местные достопримечательности или же сделать его отправной точкой для поездки в Горный Алтай, город-курорт Белокуриха, посетить родину писателя Василия Шукшина.

Пригородный поезд в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Славгород и Яровое

Направление Барнаул – Славгород будет интересно тем, кто хочет побывать на знаменитом курорте Яровое. Здесь можно окунуться в соленое лечебное озеро, посетить аквапарк, а вечером провести время в кафе, ресторанах или потанцевать на знаменитых "Причалах".

Алейск и Рубцовск

Ускоренный и комфортабельный поезд "Просторы Алтая" с легкостью доставит до Алейска и Рубцовска, а оттуда уже рукой подать до знаменитого соленого озера Горькое, где можно не только отдохнуть, но и оздоровиться. Малиновое озеро поразит своим экзотичным цветом и лечебными свойствами, а озеро Саввушка славится водяным орехом чилим и необычными формами камней.

Пригородный поезд в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Новосибирск

Очутиться в сибирском мегаполисе поможет современный скорый поезд, следующий до Новосибирска. Популярный аквапарк, один из самых крупных в России зоопарк, океанариум, музеи, множество атмосферных кафе и ресторанов можно посетить, отправившись на электропоезде из Барнаула.

Заринск

Электропоезд Барнаул – Заринская – Аламбай доставит до уютного Заринска, а желающие провести время на природе могут поехать из города в ближайшие Пещерки, чтобы полюбоваться водопадом, отдохнуть на турбазе или разбить палатку, покупаться в озере.

И другие города и курорты

Также "Алтай-Пригород" разработал специальные экскурсионно-туристические маршруты, позволяющие попасть в наиболее популярные места Алтая: Яровое, Полеводка, Сростки, Белокуриха, Горно-Алтайск. Комфортный транспорт, услуги экскурсовода, питание оставят приятные впечатления и положительные эмоции.

Пригородный поезд в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Экономная поездка

Поездка на пригородном поезде не только комфортна, но и приятна по цене. Особенно сейчас, когда можно вернуть 5% от стоимости билетов. Акция действует с 15 июня по 30 сентября 2025 года для пассажиров электричек практически всех регионов России, за исключением полигона Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"В этом году пассажиры пригородных поездов впервые могут получить приятную экономию в виде кешбэка 5%, воспользовавшись картой "Мир" для покупки билетов. Это очень удобно, так как можно расплатиться картой любого банка", – отметила директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы "Мир" Мария Точилова.И добавила, что совершить платеж можно как в кассах, так и в пути следования – с помощью переносных кассовых терминалов. Без сомнения, эта опция востребована среди россиян, которые регулярно пользуются пригородными поездами.

Пригородный поезд в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Чтобы получить кешбэк, нужно:

предварительно зарегистрироваться в программе лояльности на сайте vamprivet.ru;

выбрать билет на поезд пригородной пассажирской компании АО "Алтай-Пригород" или другой (список* будет ниже);

оплатить картой "Мир" в кассах или переносных кассовых терминалах в пути следования;

в течение нескольких дней получить 5% от стоимости покупки в виде кешбэка (один участник акции может вернуть в месяц не более 1500 рублей).

Пригородный поезд в Алтайском крае / Фото:amic.ru

*Пригородные пассажирские компании, участвующие в акции:

АО "Байкальская ППК";

АО "Самарская ППК";

АО "Башкортостанская ППК";

АО "Волго-Вятская ППК";

АО "Волгоградтранспригород";

АО "Калининградская ППК";

АО "Пермская ПК";

АО "ППК "Черноземье";

АО "Северо-Кавказская ППК";

АО "Содружество";

АО "Северная ППК"%

АО "Свердловская ПК";

АО "Забайкальская ППК";

АО "Северо-Западная ППК";

АО "Саратовская ППК";

АО "Кубань Экспресс-Пригород";

АО "Экспресс Приморья";

АО "ПК "Сахалин";

АО "Кузбасс-пригород";

АО "Экспресс-пригород";

АО "Омск-пригород";

АО "Алтай-Пригород";

АО "КрасПригород".

Организатор акции – АО "НСПК" (при участии ОАО "РЖД"). Ознакомиться с информацией об организаторе и полными условиями акции, правилами получения кешбэка при покупке билетов по карте "Мир", а также с полным перечнем пассажирских компаний, участвующих в акции, можно на сайте vamprivet.ru. Кешбэк – частичный возврат денежных средств.

Есть и другие способы получить кешбэк при оплате билетов, узнать о них подробнее можно на сайте программы лояльности vamprivet.ru.

АО "НСПК"

Реклама