Подавляющее большинство россиян готовят еду самостоятельно

Покупную многие считают невкусной и некачественной

10 февраля 2026, 16:45, ИА Амител

Еда / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Согласно опросу kp.ru, 79% российских респондентов отметили, что предпочитают самостоятельно готовить пищу. Подавляющее большинство участников исследования полагают, что магазинные готовые блюда лишены вкуса и не соответствуют стандартам качества, поэтому они прибегают к заказу только в исключительных ситуациях.

Еще 2% указали, что доставка обходится им слишком дорого, а времени на приготовление часто не хватает, из-за чего они в основном едят полуфабрикаты. Лишь 1% опрошенных признались, что регулярно потребляют покупные готовые кушанья, поскольку не могут или не желают заниматься готовкой самостоятельно.