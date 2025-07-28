Предварительно, троих человек увезли в больницу

28 июля 2025, 16:20, ИА Амител

Обрушение подъезда в Астрахани / Фото: МЧС России

Часть подъезда многоквартирного жилого дома рухнула в Астрахани. Спасатели разбирают поврежденные конструкции и эвакуируют жильцов. Об этом сообщили в МЧС России.

Инцидент произошел на улице Ляхова, 6. Уточняется, что обрушилась часть квартир с первого по пятый этаж. Возгорания при этом не последовало.

Спасатели разбирают завалы вручную.

Как уточняет Shot, при обрушении дома пострадали минимум три человека. Всех госпитализировали в Александро-Мариинскую областную больницу.

По информации Telegram-канала, здание признали аварийным в 2019 году. Однако расселять жильцов начали только в начале текущего года.

Mash пишет, что фундамент рухнувшего дома в могло размыть водой - это предварительная причина произошедшего.