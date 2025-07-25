Три человека погибли при обрушении дома после взрыва газа в Саратове
На месте ЧП работают спасатели
25 июля 2025, 16:30, ИА Амител
Последствия взрыва бытового газа в жилом доме в Саратове / Кадр видео: соцсети
Газ взорвался и обрушил подъезд в десятиэтажном доме в Саратове, сообщает телеграм-канал МЧС России.
По предварительным данным, инцидент случился в квартире по ул. Блинова, 2.
«Произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения. От этого разрушился угловой подъезд с седьмого по десятый этажи. Погибли три человека», – рассказали в ведомстве.
На месте работают более 20 спасателей, кинологи и восемь единиц техники. Специалисты разбирают и обследуют завалы, а также эвакуируют жильцов.
17:12:37 25-07-2025
При таких разрушениях жертв будет 10-20...
Этот коммент сейчас заминусуют, а потом так и окажется.
18:24:40 25-07-2025
Гость (17:12:37 25-07-2025) При таких разрушениях жертв будет 10-20...Этот коммент с... ... как говорила подруга майора Грома
"Хлопок - это когда в ладоши. А с газом - это взрыв"
19:06:30 25-07-2025
Уберите этот чертов газ нахрен из жилых домов. Люди не умеют им пользоваться
04:15:45 26-07-2025
Гость (19:06:30 25-07-2025) Уберите этот чертов газ нахрен из жилых домов. Люди не умеют... там походу перезаправка баллона на видео, пульнул навылет аж с лоджии
13:14:56 26-07-2025
Гость (04:15:45 26-07-2025) там походу перезаправка баллона на видео, пульнул навылет аж... При перезаправке был бы просто факел от баллона.
А тут случился объемный взрыв.
Так бывает когда утечка была длительная, и весь воздух в квартире был насыщен газом в большй взрывоопасной концентрации. Если виноват баллон, то он травил раз много часов.