Три человека погибли при обрушении дома после взрыва газа в Саратове

На месте ЧП работают спасатели

25 июля 2025, 16:30, ИА Амител

Последствия взрыва бытового газа в жилом доме в Саратове / Кадр видео: соцсети

Газ взорвался и обрушил подъезд в десятиэтажном доме в Саратове, сообщает телеграм-канал МЧС России.

По предварительным данным, инцидент случился в квартире по ул. Блинова, 2.

«Произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения. От этого разрушился угловой подъезд с седьмого по десятый этажи. Погибли три человека», – рассказали в ведомстве.

На месте работают более 20 спасателей, кинологи и восемь единиц техники. Специалисты разбирают и обследуют завалы, а также эвакуируют жильцов.