Подросткам начали блокировать доступ к электросамокатам в России
Операторы понимают, что несовершеннолетних в случае ДТП тяжело привлечь к ответственности
07 июня 2024, 09:31, ИА Амител
Российские операторы кикшеринга начали блокировать доступ несовершеннолетних к электросамокатам. Об этом сообщают "Известия".
Компания "МТС Юрент" с помощью сервиса аутентификации МТС ID заблокировала учетные записи около 4 тыс. несовершеннолетних пользователей за две недели.
В Woosh возрастной ценз для пользователей также составляет 18 лет. Там прорабатывают вопрос о более точном отслеживании нарушителей.
Ограничение на использование СИМ лицами до 18 лет объяснимо: несмотря на то, что ПДД разрешают ездить на них с 14 лет, государство и бизнес понимают, что в случае аварии несовершеннолетнего сложно привлечь к ответственности.
По словам руководителя проекта Content-Review Сергея Половникова, это оправданная мера, которая экономит время, деньги и нервы участникам движения.
09:59:36 07-06-2024
Неужели начало доходить.
однако...что мешает при регистрации указать возраст левый?
Нужно чтобы регистрация в программе происходила через госуслуги например. А за передачу лицам несовершеннолетним учетки, передавший должен нести ответственность, не хуже как с передачей прав управления авто