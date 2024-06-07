Подросткам начали блокировать доступ к электросамокатам в России

Операторы понимают, что несовершеннолетних в случае ДТП тяжело привлечь к ответственности

07 июня 2024, 09:31, ИА Амител

Электросамокат / Фото: pxhere.com/ru/photo/397377

Российские операторы кикшеринга начали блокировать доступ несовершеннолетних к электросамокатам. Об этом сообщают "Известия".

Компания "МТС Юрент" с помощью сервиса аутентификации МТС ID заблокировала учетные записи около 4 тыс. несовершеннолетних пользователей за две недели.

В Woosh возрастной ценз для пользователей также составляет 18 лет. Там прорабатывают вопрос о более точном отслеживании нарушителей.

Ограничение на использование СИМ лицами до 18 лет объяснимо: несмотря на то, что ПДД разрешают ездить на них с 14 лет, государство и бизнес понимают, что в случае аварии несовершеннолетнего сложно привлечь к ответственности.

По словам руководителя проекта Content-Review Сергея Половникова, это оправданная мера, которая экономит время, деньги и нервы участникам движения.