Подрядчика "Барнаулкапстроя" обвиняют в хищении более 112 млн рублей

Уголовное дело направят в Центральный районный суд Барнаула

25 августа 2025, 18:31, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

Прокуратура Алтайского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя компании "Сибресурс" Александра Емельянова. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края, его обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

По версии следователей, в 2018-2019 годах компания взяла на себя обязательство построить два многоквартирных дома на улице Советской Армии в рамках договора подряда. Для покупки материалов "Барнаулкапстрой" выплатил "Сибресурсу" аванс в размере более 233 млн рублей.

Следствие пришло к выводу, что лишь часть полученных денег была вложена в строительство. Свыше 112 млн рублей ушли через аффилированные юридические лица и были похищены. Уголовное дело направят в Центральный районный суд города Барнаула Алтайского края для рассмотрения по существу.

Напомним, речь идет о ЖК "Клевер-парк" на улице Советской Армии. Его строительство должны были начать еще в 2018 году. Тогда "Барнаулкапстрой" дважды пытался найти подрядчика, но отменял закупки. В августе 2019 года договор все же заключили с "Сибресурсом" как с единственным поставщиком.

В 2021 году арбитражный суд удовлетворил иск "Барнаулкапстроя" к компании о признании ее банкротом. Застройщик хотел вернуть долг за неисполненные обязательства по возведению жилого комплекса "Клевер-парк", квартиры в котором покупали дольщики. Позже организация законсервировала часть стройплощадки, а в 2022 году возобновила работы.