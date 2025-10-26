В регионе потеплеет до +11 градусов, ожидаются дожди и облачность

26 октября 2025, 09:55, ИА Амител

Дождь / Фото: amic.ru

Последние дни октября в Алтайском крае будут теплыми, но солнца будет мало. Жители региона погреются под его лучами лишь в начале недели, а к концу придется достать зонтики – будет дождливо. Об этом свидетельствуют данные популярных сервисов "Яндекс.Погода" и Gismeteo.

"Яндекс.Погода"

Согласно приведенному прогнозу, дни 27 и 28 октября будут ясными, а температура воздуха составит +5...+7 градусов. Отметим, что до конца недели воздух будет прогреваться постепенно. Так, с 29 по 31 октября столбики термометров поднимутся с отметки +8 до +11 градусов. Однако начиная со среды, 29 октября, небо будут заволакивать тучи. А уже 1 ноября ожидается дождь, воздух прогреется до +10 градусов. Воскресенье, 2 ноября, также будет облачным и прохладным – температура воздуха составит +8 градусов.

Gismeteo

В этом прогнозе даты солнечных дней не совпадают с предыдущим, хотя их тоже два. По данным Gismeteo, понедельник, 27 октября, будет дождливым и прохладным – столбики термометров покажут всего +3 градуса. Облачным и более теплым будет 28 октября – воздух прогреется до +6 градусов. Синоптики обещают, что солнечными будут 29 и 30 октября – в эти дни воздух прогреется до +7 и +8 градусов соответственно. Самым теплым днем также будет 31 октября – температура воздуха составит +10 градусов. Ноябрь начнется с дождя. 1-го числа будет +10 градусов, а 2-го – до +5.