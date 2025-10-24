Еще три дня под смогом. Режим "черного неба" продлили в Барнауле и Бийске до 26 октября

Как поясняют метеорологи, сохранение опасной ситуации связано с устойчивой штилевой погодой

24 октября 2025, 19:00, ИА Амител

Режим "черного неба". Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле и Бийске продлен режим неблагоприятных метеоусловий, известный как "черное небо". По решению местных властей, он будет действовать до 11:00 26 октября включительно.

Как поясняют метеорологи, сохранение опасной ситуации связано с устойчивой штилевой погодой. Температура в эти дни будет колебаться от +7 до +14 градусов, что в сочетании со слабым ветром создает так называемый "парниковый эффект".

Это явление препятствует рассеиванию вредных примесей и способствует их накоплению в приземном слое атмосферы.

В связи с продлением режима "черного неба" городские власти рекомендуют жителям:

ограничить время пребывания на открытом воздухе;

воздержаться от длительных прогулок детям, пожилым людям и гражданам с хроническими заболеваниями дыхательной системы;

по возможности использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.

Особое внимание уделяется работе промышленных предприятий. Мэрия Барнаула призвала руководителей заводов и фабрик продолжить мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Напомним, что изначально режим "черного неба" был введен в Барнауле и Бийске до 24 октября, но сложные метеоусловия вынудили продлить его действие. Специалисты продолжают мониторить экологическую обстановку в регионе.