"Пока я очень разочарован". Новые заявления Трампа об урегулировании конфликта на Украине

Американский лидер рассказал о поставках оружия ВСУ и возможном диалоге с Путиным

16 июля 2025, 08:29, ИА Амител

Дональд Трамп на саммите "Группы двадцати" в Гамбурге / Фото: kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами высказался об урегулировании конфликта на Украине. В частности, он сделал ряд уточнений по поводу поставок оружия ВСУ, диалоге с Россией и санкциях в ее отношении. Об этом сообщает ТАСС.

Главное

Трамп не ответил на вопрос о возможной встрече с Путиным и заявил о разочаровании диалогом по Украине: