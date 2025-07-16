НОВОСТИПолитика

"Пока я очень разочарован". Новые заявления Трампа об урегулировании конфликта на Украине

Американский лидер рассказал о поставках оружия ВСУ и возможном диалоге с Путиным

16 июля 2025, 08:29, ИА Амител

Дональд Трамп на саммите "Группы двадцати" в Гамбурге / Фото: kremlin.ru
Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами высказался об урегулировании конфликта на Украине. В частности, он сделал ряд уточнений по поводу поставок оружия ВСУ, диалоге с Россией и санкциях в ее отношении. Об этом сообщает ТАСС.

"Пока я очень разочарован президентом Путиным. Я за последние три месяца завершил много войн. Но эту еще не удалось. Это война Байдена. Это не война Трампа. Я нахожусь здесь для того, чтобы попытаться вытащить нас из этой неразберихи", – отметил глава Соединенных Штатов.

Комментарии 2

Avatar Picture
7

09:56:16 16-07-2025

Израиль уничтожил верхушку военно-политического руководства Ирана за считанные дни.
Ранее Израиль заминированными пейджерами уничтожил хезболлу мгновенно.
Внимание вопрос: почему уже три с половиной года жива вся шайка Зели?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:22:40 16-07-2025

Очевидно сел в лужу, за более чем полгода не сумев унять укро-российскую бойню (с которой обещал покончить "за 24 часа"!), однако до сих пор всего лишь "разочарован" текущим состоянием дел!?

  5 Нравится
Ответить
