Покупатели — за онлайн. Как магазины канцелярии выживают под давлением маркетплейсов

По мнению участников рынка, праздновать победу онлайн-ретейла пока рано

18 августа 2025, 17:42, ИА Амител

Карандаши / Фото: unsplash.com

Канцтовары, которые кажутся вечным бизнесом и пиковым в период подготовки к школе, не спасают офлайн-магазины от натиска маркетплейсов, все больше перекраивающих рынок. Как сообщает Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул, только в мае онлайн-площадки продали канцтоваров на 3,6 миллиарда рублей – почти на 70% больше, чем год назад. В обычных магазинах картина противоположная.

Покупатели все больше голосуют за онлайн: там выбор больше, цены ниже и бесплатная доставка. Как в этих условиях выживает барнаульский бизнес, рассказала представитель сети магазинов "Летопись".

«Мы стараемся не уступать и держать марку за счет сервиса: помогаем подобрать, советуем, периодически проводим скидочные дни. И те люди, которые приходили к нам и что-то покупали, обязательно будут возвращаться. Однако люди, у которых бизнес на арендованной площади — почти все закрываются", — заявила представитель.

Крупные игроки офлайна уверены, меркетплейс – не всегда это синоним выгоды. Менеджер крупной торговой сети Novex Алена Антонова отметила, что покупка в обычном магазине может оказаться выигрышнее.

«Ассортимент в онлайн-магазинах, конечно, шире, но в цене выгоднее покупать офлайн, так как не переплачиваешь за упаковки. Во-первых, на маркетплейсах ручки, тетради и прочая мелкоштучная канцелярия идут "блоками" от пяти и более штук – чтобы купить в ассортименте, приходится переплачивать за счет количества товаров к корзине. Во-вторых, комиссия на маркетплейсах не позволяет продавцам устанавливать низкие цены, так как это будет невыгодно для них и неэффективно», – рассказала Антонова.

Владельцы классических канцелярских магазинов уверены, победу онлайн-торговли рано праздновать. Всегда будут те, кому перед покупкой важен запах свежей бумаги и возможность потрогать ручку. Может быть, канцелярским магазинам стоит пойти по пути книжных: создать место, где можно не только купить. Ароматный кофе, удобные кресла или даже мастер-классы по каллиграфии. В конечном итоге на рынке останется тот, кто будет не только продавать, но и создавать эмоции.