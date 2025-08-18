Покупатели — за онлайн. Как магазины канцелярии выживают под давлением маркетплейсов
По мнению участников рынка, праздновать победу онлайн-ретейла пока рано
Канцтовары, которые кажутся вечным бизнесом и пиковым в период подготовки к школе, не спасают офлайн-магазины от натиска маркетплейсов, все больше перекраивающих рынок. Как сообщает Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул, только в мае онлайн-площадки продали канцтоваров на 3,6 миллиарда рублей – почти на 70% больше, чем год назад. В обычных магазинах картина противоположная.
Покупатели все больше голосуют за онлайн: там выбор больше, цены ниже и бесплатная доставка. Как в этих условиях выживает барнаульский бизнес, рассказала представитель сети магазинов "Летопись".
«Мы стараемся не уступать и держать марку за счет сервиса: помогаем подобрать, советуем, периодически проводим скидочные дни. И те люди, которые приходили к нам и что-то покупали, обязательно будут возвращаться. Однако люди, у которых бизнес на арендованной площади — почти все закрываются", — заявила представитель.
Крупные игроки офлайна уверены, меркетплейс – не всегда это синоним выгоды. Менеджер крупной торговой сети Novex Алена Антонова отметила, что покупка в обычном магазине может оказаться выигрышнее.
«Ассортимент в онлайн-магазинах, конечно, шире, но в цене выгоднее покупать офлайн, так как не переплачиваешь за упаковки. Во-первых, на маркетплейсах ручки, тетради и прочая мелкоштучная канцелярия идут "блоками" от пяти и более штук – чтобы купить в ассортименте, приходится переплачивать за счет количества товаров к корзине. Во-вторых, комиссия на маркетплейсах не позволяет продавцам устанавливать низкие цены, так как это будет невыгодно для них и неэффективно», – рассказала Антонова.
Владельцы классических канцелярских магазинов уверены, победу онлайн-торговли рано праздновать. Всегда будут те, кому перед покупкой важен запах свежей бумаги и возможность потрогать ручку. Может быть, канцелярским магазинам стоит пойти по пути книжных: создать место, где можно не только купить. Ароматный кофе, удобные кресла или даже мастер-классы по каллиграфии. В конечном итоге на рынке останется тот, кто будет не только продавать, но и создавать эмоции.
есть такое как : надо здесь и сейчас.
Нет времени в 10 дней ожидания и экономии в 20 рублей.
19:04:45 18-08-2025
Шинник (18:47:50 18-08-2025) есть такое как : надо здесь и сейчас.Нет времени в 10 дн... Почти всегда на мелочи и не получится сэкономить. Надо иметь в виду что доставка стоит 200-400 рублей.
Знакомый искал сантехническую прокладку резкого типоразмера. Заехал в Леруа, нету.
Заказал через МП набор за 500 руб., ждал неделю.
А потом случайно в небольшим хозмаге рядом с домом нашел по 20 руб. за штуку.
С дешевой канцелярией будет так же. Выгода будет только если большими партиями брать, либо дорогое, условно, сразу 50 тетрадей.
21:10:21 18-08-2025
Покупателям нужны оба формата, не переживайте. За одной тетрадкой или блокнотом удобно в оффлайн магазин сходить.
05:49:42 19-08-2025
Гость (21:10:21 18-08-2025) Покупателям нужны оба формата, не переживайте. За одной тетр... Вот именно. Крохи со стола достаются
21:38:39 19-08-2025
Гость (05:49:42 19-08-2025) Вот именно. Крохи со стола достаются... Ну в тендерах на госконтракты участвуйте, там не крохи.
09:23:24 19-08-2025
"Однако люди, у которых бизнес на арендованной площади — почти все закрываются"....офлайн,онлайн... все гораздо проще )))