Покупатели смогут возвращать товары онлайн-магазинов дистанционно

16 апреля 2026, 11:34, ИА Амител

Маркетплейс Wildberries / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Российских потребителей, покупающих товары на цифровых платформах, планируют наделить правом возвращать вещь любым удобным для них способом. Это предусмотрено проектом Роспотребнадзора к федеральному закону, с которым ознакомилось РИА Новости.

Согласно документу, продавец на онлайн-площадке обязан публично сообщить, что покупатель может вернуть товар надлежащего качества дистанционно — через перевозчика или организацию связи, либо способом, указанным продавцом при продаже, а также по запросу потребителя.

При этом у магазина остается право проверить состояние возвращенного товара при получении.

Расходы на доставку вещи обратно продавцу ложатся на покупателя. Новые правила могут вступить в силу с 1 октября 2026 года.