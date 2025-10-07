Полицейские задержали россиянку за попытку поджога городской администрации
Ночью женщина пыталась поджечь мэрию, по предварительным данным, из хулиганских побуждений
07 октября 2025, 17:23, ИА Амител
В поселке Верхнеднепровском Смоленской области сотрудники правоохранительных органов смогли пресечь акт преднамеренного поджога здания администрации. Информация об этом была предоставлена пресс-службой Министерства внутренних дел.
Данное происшествие случилось в ночное время суток. На месте преступления была задержана жительница этого же поселка. По предварительной версии, причиной попытки поджога послужили хулиганские намерения.
Сейчас ведется выяснение всех деталей случившегося, а также устанавливаются причины, побудившие женщину к таким действиям. В отношении задержанной рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 167 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет за умышленное повреждение или уничтожение имущества.
17:32:20 07-10-2025
Хулиганство это когда сортир на даче у соседа сожгёт.
Поджог Администрации это терроризм, и садить эту даму надо именно как террористку, потому что поджог администрации дезорганизует действия властей, а такого нынче допускать нельзя.
19:52:03 07-10-2025
Гость (17:32:20 07-10-2025) Хулиганство это когда сортир на даче у соседа сожгёт.Под... Ленин и Сталин тоже по Вашему террористы? Нет. Они революционеры и вели классовую борьбу.
20:49:21 07-10-2025
Гость (19:52:03 07-10-2025) Ленин и Сталин тоже по Вашему террористы? Нет. Они революцио... А майданутые какую борьбу вели? Кто их подстрекал? Пиндосы.
20:51:00 07-10-2025
Гость (19:52:03 07-10-2025) Ленин и Сталин тоже по Вашему террористы? Нет. Они революцио... Сейчас ведутся разговоры о классовой борьбе?
19:23:51 07-10-2025
Что сама-то говорит эта хулиганка?
12:48:48 08-10-2025
Накипело. Пока у других только закипает.