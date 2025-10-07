Полицейские задержали россиянку за попытку поджога городской администрации

Ночью женщина пыталась поджечь мэрию, по предварительным данным, из хулиганских побуждений

07 октября 2025, 17:23, ИА Амител

В поселке Верхнеднепровском Смоленской области сотрудники правоохранительных органов смогли пресечь акт преднамеренного поджога здания администрации. Информация об этом была предоставлена пресс-службой Министерства внутренних дел.

Данное происшествие случилось в ночное время суток. На месте преступления была задержана жительница этого же поселка. По предварительной версии, причиной попытки поджога послужили хулиганские намерения.

Сейчас ведется выяснение всех деталей случившегося, а также устанавливаются причины, побудившие женщину к таким действиям. В отношении задержанной рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 167 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет за умышленное повреждение или уничтожение имущества.