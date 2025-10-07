НОВОСТИПроисшествия

Полицейские задержали россиянку за попытку поджога городской администрации

Ночью женщина пыталась поджечь мэрию, по предварительным данным, из хулиганских побуждений

07 октября 2025, 17:23, ИА Амител

Форма сотрудников полиции / Фото: amic.ru

В поселке Верхнеднепровском Смоленской области сотрудники правоохранительных органов смогли пресечь акт преднамеренного поджога здания администрации. Информация об этом была предоставлена пресс-службой Министерства внутренних дел.

Данное происшествие случилось в ночное время суток. На месте преступления была задержана жительница этого же поселка. По предварительной версии, причиной попытки поджога послужили хулиганские намерения.

Сейчас ведется выяснение всех деталей случившегося, а также устанавливаются причины, побудившие женщину к таким действиям. В отношении задержанной рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 167 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет за умышленное повреждение или уничтожение имущества.

Следователи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Подростков в четырех регионах России задержали следователи и ФСБ

Каждый из них планировал террористический акт или призывал к нему в социальных сетях и мессенджерах
Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

17:32:20 07-10-2025

Хулиганство это когда сортир на даче у соседа сожгёт.
Поджог Администрации это терроризм, и садить эту даму надо именно как террористку, потому что поджог администрации дезорганизует действия властей, а такого нынче допускать нельзя.

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:52:03 07-10-2025

Гость (17:32:20 07-10-2025) Хулиганство это когда сортир на даче у соседа сожгёт.Под... Ленин и Сталин тоже по Вашему террористы? Нет. Они революционеры и вели классовую борьбу.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:49:21 07-10-2025

Гость (19:52:03 07-10-2025) Ленин и Сталин тоже по Вашему террористы? Нет. Они революцио... А майданутые какую борьбу вели? Кто их подстрекал? Пиндосы.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:51:00 07-10-2025

Гость (19:52:03 07-10-2025) Ленин и Сталин тоже по Вашему террористы? Нет. Они революцио... Сейчас ведутся разговоры о классовой борьбе?

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:23:51 07-10-2025

Что сама-то говорит эта хулиганка?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:48:48 08-10-2025

Накипело. Пока у других только закипает.

  1 Нравится
Ответить
