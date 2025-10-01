Подростков в четырех регионах России задержали следователи и ФСБ
Каждый из них планировал террористический акт или призывал к нему в социальных сетях и мессенджерах
01 октября 2025, 16:12, ИА Амител
В нескольких регионах России – Челябинской, Оренбургской, Брянской областях и Республике Башкортостан – представители Следственного комитета в сотрудничестве с ФСБ осуществили задержания несовершеннолетних лиц, подозреваемых в террористической деятельности. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. По информации следствия, вовлечение подростков в противозаконные действия происходило посредством различных мессенджеров.
В Оренбургской области зафиксирован случай участия 15-летнего подростка в деятельности организации, признанной в Российской Федерации террористической. Согласно данным, в период с 2024 по 2025 год он самостоятельно вел переписку в мессенджере, выражая желание за денежное вознаграждение совершать поджоги, наносить неонацистские граффити, а также размещать на дорогах предметы, способные повредить автомобильные покрышки.
В Брянской области несовершеннолетний, являвшийся администратором Telegram-канала, в июне прошлого года разместил видео, содержащее признаки пропаганды и оправдания террористической деятельности запрещенной организации.
В Челябинской области трое подростков предприняли попытку поджога релейного шкафа на железнодорожных путях, получив соответствующие указания через мессенджер.
наказать дебилов прилюдно и жестко дабы другим не повадно было
Остаётся еще младенцев заочно приговорить за что-либо....Вместо того чтобы сплотить общество - его ПУГАЮТ пугалками (как в каменном веке живем). Компрометируя себя - высказал личное мнение.