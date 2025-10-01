Подростков в четырех регионах России задержали следователи и ФСБ

Каждый из них планировал террористический акт или призывал к нему в социальных сетях и мессенджерах

В нескольких регионах России – Челябинской, Оренбургской, Брянской областях и Республике Башкортостан – представители Следственного комитета в сотрудничестве с ФСБ осуществили задержания несовершеннолетних лиц, подозреваемых в террористической деятельности. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. По информации следствия, вовлечение подростков в противозаконные действия происходило посредством различных мессенджеров.

В Оренбургской области зафиксирован случай участия 15-летнего подростка в деятельности организации, признанной в Российской Федерации террористической. Согласно данным, в период с 2024 по 2025 год он самостоятельно вел переписку в мессенджере, выражая желание за денежное вознаграждение совершать поджоги, наносить неонацистские граффити, а также размещать на дорогах предметы, способные повредить автомобильные покрышки.

В Брянской области несовершеннолетний, являвшийся администратором Telegram-канала, в июне прошлого года разместил видео, содержащее признаки пропаганды и оправдания террористической деятельности запрещенной организации.

В Челябинской области трое подростков предприняли попытку поджога релейного шкафа на железнодорожных путях, получив соответствующие указания через мессенджер.