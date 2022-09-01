Алтайский депутат потребовал расследовать гибель принцессы Дианы

Депутат Заксобрания Алтайского края Сергей Малинкович сообщил, что «Коммунисты России» инициировали расследование гибели английской принцессы Дианы, сообщает «Коммерсант».

«Соответствующее обращение направлено в СКР и ООН», — отмечает издание.

Малинкович указал, что у правоохранительных органов США и Великобритании нет желания объективно расследовать смерть Дианы.

Депутат не исключил, что принцессу могли убить за визит в Россию в 1995 году.

Напомним, автокатастрофа, в которой погибла Диана, произошла в Париже в 1997 году.

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