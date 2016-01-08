"Оппозиционный музыкант и бессменный лидер "Машины Времени" Андрей Макаревич заявил о своем банкротстве и скором отъезде из страны", - передает телеканал "Дождь".

"Все финал", - сказал в эфире программы Макаревич: - "Я объявил себя банкротом, после проведения всех формальных судебных процедур я покину эту страну. У меня больше нет бизнеса, я был вынужден продать крымский и московский бизнес, концертная деятельность не в состоянии погасить мою задолженность перед кредиторами, которые не принимают никаких объяснений. Я был вынужден пойти на объявление себя банкротом. Больше меня тут ничего не держит, пока выбираю где обосноваться", - приводит ИА "Оптимист" слова музыканта.

На вопрос о дальнейшей судьбе группы "Машина Времени", Андрей Макаревич выразил сомнение в ее существовании без его творческого руководства и при отсутствии финансирования.

Ранее Андрей Макаревич отрицал наличие бизнеса в Крыму. Однако, по сообщениям СМИ, у Макаревича, на черноморском побережье был дом в Балаклаве, яхт-клуб под Севастополем и винодельческая компания имени себя любимого. Кому перешло имущество и бизнес музыканта, пока неизвестно.