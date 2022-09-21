Байден заверил, что Запад не угрожал России

Запад не угрожал России и, напротив, стремился предотвратить обострение обстановки. Как сообщает «Интерфакс», об этом заявил президент США Джо Байден.

«Никто не угрожал России, никто не искал с ней конфликта», — заявил он, выступая на Генассамблее ООН. Говоря об украинском кризисе, Байден подчеркнул, что США «старались предотвратить обострение».

По словам американского президента, конфликт на Украине, которую США поддерживают, «следует прекратить на справедливых условиях». Он подтвердил, что Соединённые Штаты не намерены признавать итоги референдумов в Донбассе и на находящихся под контролем России частях Херсонской и Запорожской областей. Такие референдумы Байден назвал нарушением международных норм.

Американский лидер также заявил, что ни одна страна не может рассчитывать на победу в случае ядерной войны. «Невозможно одержать победу в ядерной войне. И такую войну никогда не нужно развязывать», — сказал он.