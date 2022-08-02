Братья-самовыдвиженцы, трансгендер и малые партии: кто поспорит за места в Барнаульскую гордуму

125 человек претендуют на место в Барнаульской гордуме. Большая часть из них — 117 кандидатов — заявились от шести политических партий, остальные пойдут в качестве самовыдвиженцев. До 11 августа избирком вынесет решение о регистрации либо отказе в ней по всем без исключения кандидатурам. Тогда же станет понятным окончательный расклад по одномандатным округам. На какой территории ожидается самая ожесточённая борьба, а где соперников оказалось на удивление мало, — в материале amic.ru.

Незапланированные потери

По информации системы ГАС «Выборы», на утро 2 августа документы о своём выдвижении в избирком принесли 125 человек. По 20 кандидатов (то есть закрыли все округа) выдвинули «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди». «Коммунисты России» закрыли 19 округов, а ЛДПР — 18. Как уточнил amic.ru председатель Центральной ТИК Барнаула Виталий Замаруев, накануне сдать документы успели все кандидаты от партий, но информация в системе ГАС «Выборы» отображается с задержкой. Таким образом, и либерал-демократы, и комроссы получили максимальное представительство в 20 одномандатных округах.

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Самовыдвиженцев на этих выборах оказалось немного: всего восемь человек решили попробовать свои силы, не опираясь на поддержку какой-либо партии. Всем независимым кандидатам необходимо было собрать подписи в свою поддержку. Дедлайн также истекал 1 августа. Пока на данный момент избирком зарегистрировал только одного самовыдвиженца — Евгения Астаховского. А вот его брату Вадиму в регистрации было отказано. Документы ещё шести человек пока на рассмотрении, включая политика-трансгендера Юлию Алешину.

Конкуренция со стороны малых партий

Самым конкурентным оказался одномандатный округ № 12: о своих намерениях баллотироваться заявили сразу восемь кандидатов, включая двух самовыдвиженцев. Самое скромное представительство в округе № 14: здесь за мандат поборются всего четыре человека — от ЕР, КПРФ, СРЗП и «Новых людей».

На данный момент статус зарегистрированного кандидата из 125 претендентов получил 71 человек. Ещё одному было отказано, документы 53 находятся на рассмотрении.

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В состав территориальных групп вошли 448 человек. Здесь у партий максимальное представительство — к шестёрке льготников добавились ещё трое — «Зелёные», «Родина» и «Партия пенсионеров». Правда, для попадания в избирательный бюллетень необходимо было собрать свыше 2600 подписей. Удалось ли им справиться с этой задачей, станет известно в ближайшие дни. В любом случае, для прохода в БГД партиям необходимо будет преодолеть 5%-й барьер.

Напомним, выборы в Барнаульскую гордуму пройдут в течение трёх дней — с 9 по 11 сентября. Всего на кампанию потратят свыше 105 млн рублей. Горожанам предстоит избрать 40 депутатов — 20 по одномандатным округам, ещё столько же — по партийным спискам.