Депутат Барнаульской гордумы сложил полномочия за полгода до выборов

Руководитель строительной компании «Алгоритм» Александр Тайчер, с 2018 года входивший в Барнаульскую гордуму, перестал быть депутатом БГД. Решение о досрочном сложении полномочий поддержали его коллеги на заседании городской думы 28 апреля.

О том, что Тайчер написал заявление об уходе, стало известно ещё на прошлой неделе. По данным «Коммерсанта», главной причиной такого шага со стороны народного избранника стало состояние здоровья.

Напомним, депутатом Тайчер стал в феврале 2018 года, получив мандат от Александра Иванова, избранного главой Первомайского района. В гордуме Тайчер представлял партию «Единая Россия», входил в комитет по городскому хозяйству.

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В ближайшее время в ЕР должны решить, кому передать мандат Тайчера. Срок полномочий нового депутата не превысит четырёх месяцев: VII созыв БГД последний раз соберётся на заседание в конце августа. А уже в сентябре 2022 года будет выбран новый состав Барнаульской гордумы. Всего в представительный орган войдёт 40 человек — 20 в качестве одномандатников, ещё столько же — по спискам политпартий.

Александр Тайчер родился 2 октября 1966 года в Барнауле. В 1989 году окончил Алтайский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело».