Депутатам думы Барнаула будут включать российский гимн перед каждым заседанием

Вслед за российскими школами сделать гимн страны обязательным ритуалом решили в думе Барнаула. На заседании в пятницу, 2 декабря, там рассмотрят поправки в регламент БГД. И, скорее всего, поддержат исполнение главной музыкальной композиции в России.

«При открытии каждого заседания городской думы и при закрытии последнего заседания очередного созыва городской думы исполняется государственный гимн Российской Федерации в оркестровом варианте», — так сформулирована поправка в регламент.

Вряд ли в новом созыве БГД найдётся много тех, кто не поддержит это патриотичное предложение. Особенно после того, как исполнение гимна ввели в школах.

Для регламента подготовили и другие поправки, теперь уже о гласности деятельности депутатов. Предлагается дать им право представлять свой ежегодный отчёт в комитете, где они состоят.

По этому поводу в своём телеграм-канале высказалась справедливоросс Оксана Молодых, один из самых гласных депутатов прошлого созыва.

«Думаю, что избиратель будет взахлёб читать о том, что делал и какие вопросы поднимал депутат полгода или даже год назад. Может, конечно, это и шаг к гласности, но очень уж несёт от неё нафталином. Я не против отчётов, но такие отчёты имеют весьма призрачную связь с гласностью», — написала она, очевидно, не без доли сарказма.

Она добавила, что гласности БГД больше бы помогли онлайн-трансляции заседаний и опубликование поимённого результата голосования.

Кстати, о том, что надо менять в работе думы, в «Переговорке» на amic.ru говорила председатель БГД Галина Буевич.