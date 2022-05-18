«Единая Россия» предложила запустить ряд проектов для обеспечения безопасности детского отдыха

Инициативы «Единой России» в сфере детского летнего отдыха и оздоровления помогут обеспечить безопасность детей и их занятость во время каникул, подчеркнула председатель комиссии «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Этому направлению посвящён ряд положений народной программы партии. В их реализации поможет, в том числе, проект «Школа безопасного поведения».

«Проект „Школа безопасного поведения“ будет представлять собой серию видеороликов, в которых будут описываться возможные опасные ситуации. Мы должны вместе объединиться и сделать для каждого региона индивидуальную, понятную, основанную на климатических, географических и иных особенностях программу», — отметила Анна Кузнецова.

Также будет создана электронная карта опасных для детей мест городской инфраструктуры — по этому вопросу родители часто обращаются в приёмные «Единой России».

«Мы предлагаем создать единую площадку для сбора информации об опасных для детей местах и последующего их устранения с привлечением профильных структур», — подчеркнула Анна Кузнецова.

Глава партийной комиссии отдельно остановилась на работе детских лагерей, напомнив, что с 2015 года более 400 лагерей почти в 70 субъектах РФ не функционируют из-за несоответствия современным требованиям.

«Только за 2019-2021 гг. 52 лагеря были закрыты или перепрофилированы. Безусловно, мы поддерживаем законопроект о запрете перепрофилирования детских лагерей, изменение целевого назначения использования земельных участков, на которых они расположены. Необходимо наращивать ресурсы по развитию лагерей», — сказала Анна Кузнецова.

В решении этого вопроса поможет совместный с «Единой Россией» проект по модернизации детских оздоровительных учреждений.

«В его рамках до 2030 года будет модернизировано 1400 стационарных детских лагерей. Также планируется в три раза увеличить количество лагерей палаточного типа — начиная с 2023 года с 300 до 1000», — сообщил замминистра просвещения Денис Грибов.

Минобрнауки региона подготовило и уже направило заявку на участие в федеральной программе по восстановлению детских оздоровительных лагерей 52 объектов в алтайских муниципалитетах. На это, по предварительным подсчётам, потребуется порядка 3 млрд рублей.

«Сегодня крайне важно не только сохранить действующие лагеря в городах и районах края, но и обеспечить их безопасной, отвечающей современным требованиям инфраструктурой. Регионам крайне важна поддержка федерального центра, как в восстановлении, так и в строительстве новой инфраструктуры детских лагерей. Возможно, благодаря этому в муниципалитетах Алтайского края появятся современные и безопасные места для отдыха детей, и ребята смогут оздоравливаться, отдыхать и быть занятыми в летний период», — рассказала заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Наталья Кувшинова.

Именно она, будучи депутатом Государственной Думы, несколько лет назад выступила с инициативой создать государственную программу по реконструкции детских лагерей, которую поддержало Министерство просвещения России.

Чтобы занимать детей в летнее время вне смен в лагерях, Анна Кузнецова предложила привлекать НКО и совершенствовать сферу дополнительного образования.

«Единая Россия» выступает за то, чтобы по максимуму были открыты учреждения дополнительного образования, спортобъекты, в том числе в школах. Это очень хороший, правильный ресурс, для того чтобы организовать летний досуг", — пояснила Анна Кузнецова.

Например, в дни летних каникул дети получат возможность под руководством квалифицированных тренеров по разным видам спорта, выдающихся российских спортсменов, инструкторов, волонтёров бесплатно заниматься физической культурой рядом с домом на спортивных площадках и междворовых территориях.

«Единая Россия» и Минспорт создали в регионах сеть доступных спортивных объектов. Это сделано в рамках реализации проекта по строительству физкультурно-оздоровительных комплексов спортивного типа. Только в 2020-2021 годах в регионы было поставлено 145 комплектов оборудования для создания таких комплексов на сумму более 3 млрд рублей. Президент одобрил это направление. Мы понимаем, что сейчас как можно больше надо создавать площадок открытого типа, доступных, легко сооружаемых. Мы этому направлению продолжим уделять большое внимание", — сообщил министр спорта Олег Матыцин.

В заключение Анна Кузнецова остановилась на повышении качества летнего отдыха. Для решения этого вопроса в 2022 году особая поддержка требуется регионам, которые размещают на своей территории беженцев.