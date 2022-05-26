Грешно и аморально. АКЗС отклонило «популистскую инициативу» коммунистов по возврату пенсионного возраста

Алтайское Заксобрание на сессии 26 мая отвергло инициативу КПРФ по возвращению прежнего пенсионного возраста. Хотя решение и было ожидаемо многими экспертами, тем не менее обсуждение вопроса заняло больше часа. Дискуссия вокруг пенсионного возраста стала самым ярким событием всей майской сессии АКЗС. В ходе спора политические оппоненты нередко переходили на личности, цитировали Конфуция и Геннадия Зюганова, а ещё попутно не забывали обвинять друг друга в политическом пиаре и неуважении к избирателям. Подробности горячих баталий — в репортаже amic.ru.

Возврат как способ поднять благосостояние

По словам лидера фракции КПРФ Андрея Кривова, когда власти принимали закон о пенсионной реформе, они исходили из того, что сокращение количества пенсионеров позволит платить более весомые суммы остальным. «Я не буду говорить о том, что можно было найти и иные способы решения этой проблемы, но скажу о том, что с тех пор самым серьёзным образом изменилась экономическая ситуация в стране», — высказался Кривов.

Коммунист привёл данные по средней продолжительности жизни мужчин в регионе, опираясь на информацию крайстата. Она балансирует около порога в 65 лет — то есть того возраста, с которого сильный пол и должен по новым правилам выходить на пенсию. А это значит, что часть мужского населения просто не успевают выйти на пенсию. «За три года пенсионной реформы число гражданских пенсионеров в России сократилась на 1,8 млн человек и основной вклад внесло сокращение численности получателей страховых пенсий. Сначала 2019 года их стало меньше на 2 млн, следует из данных Пенсионного фонда», — привёл неутешительные цифры Кривов.

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По мнению лидера «красных» в АКЗС, возвращение к прежним параметрам стало бы заметной финансово-экономической помощью для населения. «Очень сложная экономическая ситуация в стране, обусловленная санкционным давлением, приводит к тому, что необходимо предпринимать меры поддержки для ликвидации таких тяжёлых последствий. Поэтому возврат прежнего пенсионного возраста будет той мерой, которая очень серьёзно повлияет на повышение благосостояния значительной части россиян и на фоне роста цен, и на фоне прогнозируемого роста безработицы», — заключил спикер и призвал депутатов из других фракций поддержать КПРФ, чтобы направить инициативу в Госдуму.

«Пиар партейки перед муниципальными выборами»

Однако коммунисты вместо поддержки получили в свой адрес целый шквал критики. Причём большинство оппонентов подчёркивали: они также против нынешнего возраста для выхода на пенсию, но инициативу коммунистов считают непроработанной и во многом популистской.

Так, руководитель фракции «Коммунисты России» Сергей Матасов связал активность «красных» с грядущими муниципальными выборами в крае, а поведение депутатов от КПРФ — как способ заработать политические очки перед избирателями. «Всё это не более чем пиар политической партейки перед муниципальными выборами в Алтайском крае. Мы должны сообща всем Заксобранием и всеми фракциями подготовить адекватную инициативу, и тогда мы сможем добиться результата! Будьте мудрее, не верьте этим политиканам», — призвал избирателей не «вестись» на инициативу КПРФ Матасов.

Парламентарий также напомнил, что его партия всегда выступала за снижение пенсионного возраста и в целом отмену реформы 2018 года. Вместе с тем он рассказал коллегам, что фракция КПРФ в Госдуме уже поднимала вопрос о возврате к прежнему пенсионному возрасту, но получила отказ. Также Матасов обратил внимание на странный факт: алтайские коммунисты сейчас действуют в одиночку, ни в одном другом региональном парламенте такая инициатива КПРФ больше не выдвигалась.

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Господин-товарищ, выучите регламент!

Лидер справороссов Александр Молотов, как и Матасов, заявил, что его партия всегда поддерживала инициативу о снижении пенсионного возраста и неоднократно выходила в Госдуму, а также обращалась в Конституционный суд, но успеха это не приносило. По мнению эсера, основная слабость законопроекта коммунистов заключается в непроработанных источниках финансирования, хотя общая сумма «красными» и называется — 604 млрд рублей. Именно столько необходимо, по их подсчётам, чтобы вернуться к прежней планке пенсионного возраста. Однако из-за слабой проработки, отметил Молотов, эта инициатива воспринимается как популистская.

Также справоросс напомнил, что этот вопрос автоматически сняли с апрельской сессии из-за отрицательного заключения профильного комитета. Под конец социалист не сдержался и перешёл на личности, апеллируя к депутату от КПРФ Антону Арцибашеву, который специально, по мнению Молотова, исказил информацию о том, что эсеры были против этого законопроекта. Досталось также и Надежде Дрюпиной из компартии, которая указала Молотову, что регламент АКЗС запрещает комментировать слова своих коллег-депутатов. «Господин-товарищ Арцибашев, выучите регламент и прекратите писать на своих ресурсах откровенную ложь про нас! <...> Никто не запрещает рядовому депутату оценивать действия тех, кто выступал перед ним. Поэтому я комментировал, комментирую и буду комментировать», — закончил своё выступление руководитель фракции СРЗП.

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Спекуляция на больном, или Будем жить в шоколаде

После этого роль «прокурора» взял на себя комросс Чермен Хугаев. Он с сожалением отметил, что принимать пенсионную реформу было нельзя, так как большая часть мужского населения просто не успевает теперь дожить до возраста выхода на пенсию. Кроме того, часть людей из-за низкого пенсионного обеспечения вынуждена работать даже в преклонном возрасте, а это цинично, заявил комросс. «Но и то, что сейчас пытаются сделать коммунисты в АКЗС, — это беспрецедентная по своему цинизму пиар-акция, спекуляция на этом больном для общества вопросе», — дал свою оценку Хугаев. Он ещё раз напомнил «красным», что других ЗАКСов, где КПРФ вносила такую же инициативу, просто нет.

«Поставят заведомо непроходной вопрос, а потом будут обвинять всех, что его отклонили. Вы бы тогда сделали сразу во всех субъектах, но Геннадий Андреевич (Зюганов, — прим. ред.) умный человек, на это не пойдёт. По моему мнению, если пенсионную реформу и будут корректировать, то это сделает партия власти и не ранее президентской кампании 2024 года», — дал любопытный прогноз представитель «Коммунистов России».

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После прозвучавшей критики в адрес «красных» слово вновь попросили представители КПРФ. Так, Антон Арцибашев воззвал к совести своих оппонентов, попутно обвиняя их в двуличности.

«Вы шли на выборы, чтобы снизить пенсионный возраст, а сейчас как-то все пытаетесь увильнуть, хотя сами же признаёте, что вопрос носит именно политический характер, а вовсе не экономический. Неужели вам уже совсем на всё наплевать и не нужна поддержка избирателей на будущих выборах? Или вы на них не собираетесь? Давайте нормально распределять доходы, и будем тогда жить в шоколаде», — намекнул Арцибашев на то, где взять деньги для возвращения прежнего пенсионного возраста.

Геннадий Андреевич оказался неплохим единороссом

Отпор коммунисту дала председатель социального комитета единоросс Ирина Солнцева. Она сразу же обратила внимание, что тема пенсионного возраста является очень чувствительной для миллионов россиян, поэтому подход к ней должен быть максимально взвешенным и корректным. «В декабре Госдума уже отклонила законопроект коммунистов, сейчас есть отрицательное заключение правительства, никаких поправок с зимы внесено не было. Но вы же не хотите слышать никого, кроме себя. По-прежнему нет никакого финансового обоснования законопроекта, нет уточнений, какие масштабные поправки это повлечёт за собой в действующем законодательстве. А вносить непроработанный законопроект — это заведомо получить отрицательный результат. За АКЗС обидно, устраиваете пиар и будоражите избирателей в такое сложное время», — подчеркнула Солнцева.

Также она напомнила коммунистам слова известного китайского философа Конфуция, призвав своих политических оппонентов слышать друг друга. «Как говорил Конфуций: „Раньше я слушал слова людей и верил в их дела. Теперь же я слушаю слова людей и смотрю на их дела“. Мы с вами отработали восемь месяцев, а впереди ещё четыре года. Но мы пока не научились работать коллегиально, как это должно быть», — упрекнула коллег-коммунистов Солнцева.

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Не менее эмоциональным оказался и другой представитель партии власти Сергей Писарев. По его словам, он всю ночь накануне сессии читал высказывания лидера КПРФ Геннадия Зюганова. «А он, должен сказать, неплохой единоросс», — сделал неожиданный вывод Писарев. Подкрепляя свою мысль, парламентарий процитировал одно из последних выступлений Зюганова, где лидер «красных» говорит о необходимости сплотиться вокруг президента в непростой для страны период. «Сейчас (в период жёстких санкций против России, — прим. ред.) идёт отечественная война по спасению нашего с вами Отечества. И президент объявил стратегию, которую всецело поддерживает Зюганов: „Если мы эти задачи не решим, нам всем придётся надеть шинели“. Это он вам сказал, уважаемые коллеги от КПРФ. Все должны сейчас поднапрячься, а уж потом строить всё остальное», — передал слова бессменного лидера КПРФ Сергей Писарев.

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Выразив солидарность с федеральным политиком, Писарев призвал краевых коммунистов не создавать ненужное напряжение. «Поэтому считаю, что вносить смуту в военное время аморально, грешно и омерзительно», — обратился единоросс к своим идеологическим противникам. Вместе с тем депутат АКЗС выразил недоумение, почему на федеральном уровне лидер компартии поддерживает политику страны и её президента, а на региональном — в частности в Алтайском крае — периодически возникает фронда. «Получается, что ни о какой партийной дисциплине говорить просто не приходится, если вы не прислушиваетесь даже к словам своего лидера», — заключил Сергей Писарев.

В итоге законопроект об обращении в Госдуму по возврату прежнего пенсионного возраста не получил необходимого большинства в 35 голосов. «За» оказались 27 депутатов — коммунисты и, предположительно, эсеры, 31 человек процедуру голосования проигнорировал — в их числе единороссы, комроссы и либерал-демократы. Ещё один парламентарий предпочёл воздержаться.