Хиллари Клинтон: Путин задумал сокрушить Америку

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Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон заявила, что президент России Владимир Путин хочет "сокрушить США". Такое мнение она озвучила в интервью изданию Variety, пишет Lenta.ru.

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Клинтон отметила, что, как она думает, "технологические силы, которые сговорились саботировать ее президентскую заявку в 2016 году", до сих пор действуют на политику США.

"Я думаю, что важно выучить реальные уроки из последней кампании. [Технологические] силы заинтересованы не только во влиянии на выборы и политику. Они намерены также повлиять на экономику и наше единство как нации", — отметила Хиллари Клинтон.