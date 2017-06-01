Хиллари Клинтон: Путин задумал сокрушить Америку
Такое мнение она высказала в интервью изданию Variety
1 июня 2017, 12:25
Фото: press.lv
Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон заявила, что президент России Владимир Путин хочет "сокрушить США". Такое мнение она озвучила в интервью изданию Variety, пишет Lenta.ru.
Клинтон отметила, что, как она думает, "технологические силы, которые сговорились саботировать ее президентскую заявку в 2016 году", до сих пор действуют на политику США.
"Я думаю, что важно выучить реальные уроки из последней кампании. [Технологические] силы заинтересованы не только во влиянии на выборы и политику. Они намерены также повлиять на экономику и наше единство как нации", — отметила Хиллари Клинтон.
Комментарии
Новости партнеров