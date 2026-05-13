У россиян оказалось больше всего бизнеса среди иностранцев на Пхукете

На Пхукете зарегистрировано 29 644 компании

13 мая 2026, 22:33, ИА Амител

Налоги, малый бизнес, предприниматель / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Граждане России стали крупнейшей группой среди иностранных владельцев бизнеса на Пхукете. Об этом свидетельствуют данные департамента развития бизнеса Таиланда, пишет РИА Новости.

Согласно опубликованной статистике, сейчас на Пхукете зарегистрировано 29 644 компании. При этом 11 626 организаций, или 39,2% от общего числа, имеют иностранные инвестиции.

По данным ведомства, больше всего иностранных акционеров бизнеса на острове — среди россиян. Их насчитывается 2322 человека, что составляет около 20% от общего числа зарубежных владельцев компаний.

На втором месте находятся граждане Китая — 1147 человек, или 10%. Далее следуют представители Великобритании — 1123 человека, а также Франции — 1103 человека. Обе группы занимают около 10% и 9% соответственно.