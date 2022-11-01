Известный бийский политик получил высокий пост в ДНР

Бывший вице-мэр Бийска Андрей Нагайцев получил должность заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Донецкой Народной Республике. Назначение состоялось ещё в сентябре 2022 года, следует из информации на сайте ведомства.

Сейчас Нагайцев курирует прохождение отопительного сезона в ДНР, до этого он инспектировал ход восстановительных работ в Мариуполе. В начале своей политической карьеры Нагайцев также курировал сферу ЖКХ, занимая должность замглавы Бийска.

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Прочее Алтайский политик Андрей Нагайцев передумал идти на выборы в Госдуму и АКЗС

В 2010 году Андрей Нагайцев боролся за кресло мэра в наукограде, но проиграл. В тот период времени Нагайцев представлял КПРФ. До этого он избирался в состав Бийской гордумы. В 2016 году принимал участие в выборах в АКЗС. Также Нагайцев успел несколько лет поработать чиновником в Московской области.

Андрей Нагайцев родился 7 апреля 1972 года. Окончил Бийский пединститут. Служил в ФСБ, принимал участие в контртеррористических операциях на Северном Кавказе.