Известный бийский политик получил высокий пост в ДНР
Андрей Нагайцев отвечает за сферу ЖКХ
Бывший вице-мэр Бийска Андрей Нагайцев получил должность заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Донецкой Народной Республике. Назначение состоялось ещё в сентябре 2022 года, следует из информации на сайте ведомства.
Сейчас Нагайцев курирует прохождение отопительного сезона в ДНР, до этого он инспектировал ход восстановительных работ в Мариуполе. В начале своей политической карьеры Нагайцев также курировал сферу ЖКХ, занимая должность замглавы Бийска.
В 2010 году Андрей Нагайцев боролся за кресло мэра в наукограде, но проиграл. В тот период времени Нагайцев представлял КПРФ. До этого он избирался в состав Бийской гордумы. В 2016 году принимал участие в выборах в АКЗС. Также Нагайцев успел несколько лет поработать чиновником в Московской области.