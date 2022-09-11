Как проходит заключительный день голосования в Барнауле. Фоторепортаж

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

11 сентября в Барнауле проходит заключительный и основной день голосования на выборах депутатов в городскую думу. Процедуру прошло уже почти 50 тысяч человек: по состоянию на 12:00 явка составила 9,46%. Тем не менее именно сегодня ожидают наплыв основной массы избирателей. Избирательные участки будут открыты до 20:00.

Фотокорреспондент amic.ru побывала на выборах в финальный день голосования и запечатлела, как они проходят.