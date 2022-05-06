Китай направил к Тайваню 18 боевых самолетов

ВВС Народно-освободительной армии Китая направили в зону ПВО Тайваня 18 военных самолетов, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Минобороны КНР. В состав вошли шесть истребителей, два бомбардировщика, два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и два противолодочных самолета.

Китайские самолеты совершили пролет к югу и юго-востоку от острова. В ответ Тайвань увеличил число зенитно-ракетных комплексов на постоянном боевом дежурстве и распространил предупреждение по китайским радиочастотам.

Напомним, что за апрель 2022 года Тайвань зафиксировал 72 вторжения в свое воздушное пространство. 1 мая тайваньское Минобороны сообщило о двух замеченных истребителях Су-30 Китая в опознавательной зоне ПВО Тайваня.