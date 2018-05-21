Клинтон надела шапку-ушанку: "Не можешь их победить, вступай в их ряды"
Хиллари Клинтон во время выступления перед студентами Йельского университета достала и примерила русскую шапку‐ушанку
21 мая 2018, 10:13
Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон принесла шапку-ушанку на выпускной в Йельском университете, где примерила ее во время выступления перед студентами, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Hill.
"Русская шапка. Если не можешь их победить, вступай в их ряды", — прокомментировала свой жест Клинтон.
Отмечается, что Клинтон произносила речь на выпускном мероприятии университета, на которое по традиции принято надевать необычные головные уборы.
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