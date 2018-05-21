Клинтон надела шапку-ушанку: "Не можешь их победить, вступай в их ряды"

Хиллари Клинтон во время выступления перед студентами Йельского университета достала и примерила русскую шапку‐ушанку

21 мая 2018, 10:13

Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон принесла шапку-ушанку на выпускной в Йельском университете, где примерила ее во время выступления перед студентами, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Hill. 

​"Русская шапка. Если не можешь их победить, вступай в их ряды", — прокомментировала свой жест Клинтон.

Отмечается, что Клинтон произносила речь на выпускном мероприятии университета, на которое по традиции принято надевать необычные головные уборы.

Комментарии
    Новости партнеров