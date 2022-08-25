Алтайские депутаты почтили память умершего коллеги минутой молчания

Депутаты Алтайского Заксобрания на сессии 25 августа досрочно прекратили полномочия своего коллеги Петра Тютюнникова. Коммунист, избранный по одномандатному округу, скончался 6 июля, незадолго до этого ему исполнилось 55 лет.

Сама же августовская сессия по предложению спикера Александра Романенко началась с минуты молчания. Таким образом депутаты АКЗС почтили память Петра Тютюнникова.

Пётр Тютюнников представлял в краевом парламенте жителей Каменского и Крутихинского районов. Он входил в комитет по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям, а также во фракцию КПРФ.

Досрочные выборы по округу № 5 должны состояться в единый день голосования, в сентябре 2023 года.

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Общество Скончался депутат АКЗС Петр Тютюнников

Пётр Тютюнников родился 23 июня 1967 года в Камне-на-Оби. В 1987 году окончил сельскохозяйственное профессиональное училище по специальности «тракторист-машинист». В 2000 году окончил Каменский совхоз-техникум по специальности «Правовед». С 2012 года — директор ООО «Стройбат». С 2018 года — член КПРФ.