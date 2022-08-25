Алтайские депутаты почтили память умершего коллеги минутой молчания
Для замещения мандата Петра Тютюнникова будут назначены довыборы. Они пройдут в 2023 году
Депутаты Алтайского Заксобрания на сессии 25 августа досрочно прекратили полномочия своего коллеги Петра Тютюнникова. Коммунист, избранный по одномандатному округу, скончался 6 июля, незадолго до этого ему исполнилось 55 лет.
Сама же августовская сессия по предложению спикера Александра Романенко началась с минуты молчания. Таким образом депутаты АКЗС почтили память Петра Тютюнникова.
Пётр Тютюнников представлял в краевом парламенте жителей Каменского и Крутихинского районов. Он входил в комитет по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям, а также во фракцию КПРФ.
Досрочные выборы по округу № 5 должны состояться в единый день голосования, в сентябре 2023 года.